36 беспилотников сбили над территорией России за минувшую ночь
Больше всего БПЛА ликвидировали над Курской областью
30 июня 2024, 14:05, ИА Амител
Беспилотник / Фото: кадр из видео
Средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, 15 беспилотников сбили над Курской областью, еще 9 – над Липецкой. По четыре БПЛА ликвидированы над территориями Воронежской и Брянской и по два – над территориями Орловской и Белгородской областей.
Как заявлял губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, в регионе беспилотники сбивали над промзоной. Один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе, пострадавших нет, власти помогут с ремонтом.
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