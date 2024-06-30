36 беспилотников сбили над территорией России за минувшую ночь

Больше всего БПЛА ликвидировали над Курской областью

30 июня 2024, 14:05, ИА Амител

Беспилотник / Фото: кадр из видео

Средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 15 беспилотников сбили над Курской областью, еще 9 – над Липецкой. По четыре БПЛА ликвидированы над территориями Воронежской и Брянской и по два – над территориями Орловской и Белгородской областей.

Как заявлял губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, в регионе беспилотники сбивали над промзоной. Один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе, пострадавших нет, власти помогут с ремонтом.