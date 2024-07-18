364 новые школы откроют в стране в 2024 году – "Единая Россия"

Еще в 1000 школах проведут капремонт

18 июля 2024, 15:10, ИА Амител

Ремонт школ в Алтайском крае / Фото: пресс-служба "Единой России"

"Единая Россия" подвела промежуточные итоги президентских программ капремонта и строительства образовательных учреждений. По поручению Владимира Путина партия реализует ее вместе с Минпросвещения, сообщает сайт ER.ru. Ход работ по программам капремонта и строительства объектов, готовность школ и детсадов к началу нового учебного года обсудили в федеральном штабе "Единой России" и Минпросвещения, заседание которого провели врио секретаря Генсовета Владимир Якушев и министр Сергей Кравцов.

Новые школы и детсады

На сегодня построено 1236 новых школ и 1680 детсадов, сообщил Владимир Якушев. В этом году введут еще 364 новые школы на 300 тысяч мест.

По программе капремонта отремонтировано 4122 школы. За счет федеральных средств в 2024 году запланирован ремонт 1057 учебных заведений. Из них 534 образовательных учреждения – с окончанием работ в 2025 году.

"По 1030 объектам контракты заключены, работы идут в графике. Среди регионов с большим количеством и высокой степенью готовности объектов – Ставропольский край, Республика Татарстан, Белгородская, Калужская, Нижегородская, Тульская, Новосибирская, Омская, Свердловская области, Кемеровская область – Кузбасс. Хочу поблагодарить всех за работу", – сказал врио секретаря Генсовета партии.

Владимир Якушев добавил: программа реализуется в новых регионах.

"Несмотря на все сложности и то, что новые регионы первый год полноценно участвуют в программе (капремонта школ. – Прим. ред.), результаты очень хорошие", – подчеркнул Якушев.

На особом контроле

Врио секретаря Генсовета "Единой России" обратил внимание, что по 25 школам контракты пока не заключены. Долги по капремонту остались у четырех регионов. Это четыре школы в Курганской области, по одной школе – в Иркутской и Томской областях, Карачаево-Черкесии.

По строительству новых зданий школ риски есть в 56 субъектах РФ. Владимир Якушев попросил глав регионов лично подключиться к ситуации по этим объектам и в постоянном режиме держать вопрос на контроле. Кроме того, за каждым объектом капремонта школ закреплены депутаты от "Единой России" всех уровней, сенаторы. Они несут персональную ответственность за качество и сроки выполнения работ. Сергей Кравцов отметил, что такая система контроля доказала свою эффективность и может быть использована при реализации новых национальных проектов.

"У нас в высокой степени готовности нацпроекты "Молодежь и дети" и "Семья". Опыт и реализацию (программ капремонта школ и строительства новых образовательных учреждений. – Прим. ред.) в таком темпе предлагаю продолжить", – сказал министр.

Он также отметил, что Минпросвещения начало отбор заявок на следующий цикл капремонта школ, детсадов и колледжей и будет учитывать результаты реализации президентской программы.

Помимо этого, на федеральном штабе "Единой России" и Минпросвещения стартовала традиционная партийная акция "Собери ребенка в школу". Пункты сбора школьных рюкзаков партия организует на базе приемных председателя "Единой России" и в штабах общественной поддержки.

Алтайский край

В 2024 году в Алтайском крае начнутся работы по капитальному ремонту 14 школ в Первомайском, Зональном, Мамонтовском, Романовском, Павловском, Завьяловском, Целинном, Угловском, Баевском, Каменском районах. Об этом рассказал секретарь Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Романенко. Шесть из них сдадут в 2024 году.

"Объем финансирования составит более 1 миллиарда рублей. Капремонт школ – это важнейшая часть народной программы "Единой России", поэтому мы уделяем этому направлению много внимания. Это дети, это сфера образования, это наше будущее. Наши депутаты всех уровней и я лично регулярно выезжаем на объекты в муниципалитеты, чтобы проконтролировать ход работ, оперативно с органами власти решить возникающие проблемы", – подчеркнул Романенко.

По его словам, все это позволяет год от года совершенствовать работу и минимизировать затягивание сроков сдачи. Хотя, конечно, случаются форс-мажоры, но партия над этим постоянно работает.

"Отрадно, что в этой деятельности активно участвует родительская общественность: выходят вместе с нами на объекты, дают предложения по дизайнерским решениям. Это очень ценно", – добавил секретарь реготделения.