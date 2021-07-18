Великому фильму американского режиссёра Джеймса Кэмерона "Чужие" исполнилось 35 лет. 18 июля 1986 года фантастическая лента о противостоянии лейтенанта Рипли неизвестному инопланетянину вышла в прокат. При бюджете в 18 миллионов картина смогла собрать более 130 миллионов. Фильм "Чужие" Джеймса Кэмерона получился не только не хуже научно-фантастического фильма Ридли Скотта, но и вместе со второй серией "Крёстного отца" вошёл в элитный список сиквелов, получившихся, возможно, лучше оригинала. Картина регулярно фигурирует в списках наиболее значимых и высокохудожественных фильмов жанра научной фантастики. Рассказываем несколько самых интересных фактов о великой картине Кэмерона, которая и 30 лет спустя способна напугать зрителя и вызвать восторг.

Полтора миллиона из 18 ушло на создание бронемашины десанта. Известно, что Рон Кобб нарисовал дизайн бронетранспортёра с колёсами, позволяющими ему поворачиваться на 360 градусов. Он был сделан из буксировщика самолёта, который был приобретён в аэропорту Хитроу. Чтобы уменьшить вес агрегата, с авто срезали 44 тонны металла, но даже после этого она весила 28 тонн. Объём внутренних помещений БМП в полтора раза превышал его истинный размер.

Куклу матки Чужих выполнили в двух экземплярах: полный, внушительный и миниатюрный, вчетверо уступавший размерам оригинального инопланетянина. Гигантской куклой управляли "изнутри" два оператора. Малую же пришлось делать полностью аниматронной, она управлялась с помощью 56 тросов. Такая кукла использовалась для съёмки сцены боя с автопогрузчиком, управляемым Рипли.

Актёры, игравшие морских пехотинцев, прошли специальные тренировки под руководством настоящих морских пехотинцев. Тренировки длились как минимум две недели. Например, Майкл Бьен не проходил тренировки, так как заменил Джеймса Ремара спустя неделю после начала съёмок. Сигурни Уивер, Пол Райзер и Уильям Хоуп также не тренировались. Джеймс Кэмерон считал, что это поможет натуралистичнее показать разницу между персонажами и пехотинцами.

В первой части франшизы опасная планета LV-426, которая вращается вокруг газового гиганта, больше похожа на Юпитер. Во второй части планета меняет цвет и форму облаков и больше становится похожей на Нептун. Это объясняется тем, что за 50 лет прибывшие колонисты преобразовывали атмосферу планеты в пригодную для людей.

Сигурни Уивер попросила Джеймса Кэмерона, чтобы её героиня в фильме сделала три вещи. Во-первых, не носила оружия, умерла, а также занялась любовью с Чужим. Режиссёр отказался выполнить требования актрисы, но все эти три вещи Рипли сделал в двух последующих продолжениях.

По версии Intertainment Weekly фильм занял 42-е место в списке "Величайших фильмов всех времён". Картина была охарактеризована как "лучший фильм в жанре экшен всех времён".

Уже после того как Джеймс Кэмерон был утвержден для написания сценария, продюсеры согласились не отдавать проект другим авторам и подождать, пока Кэмерон снимет "Терминатора" (1984). Студия пошла на такие уступки, потому что ей сильно понравился сценарий. И студия не прогадала.

Для съёмок фильма было использовано всего лишь шесть костюмов Чужих.

Увидев театральную версию картины, Сигурни Уивер грозилась больше никогда не сниматься в фильмах о Чужих. В качестве компромисса в 1987-м было выпущено специальное издание на Laser-Disc. В 1999 году вышла расширенная режиссёрская версия фильма, которая длиннее оригинала на 17 минут.

Финальная версия фильма была готова всего за неделю до премьеры – из-за этого студия даже не успела организовать тест-просмотры.

Фильм "Чужие" получил пять номинаций на премию "Оскар", но статуэтки ушли ленте только за лучший монтаж звука и звуковые эффекты. Своей же награды Кэмерону пришлось ждать ещё девять лет за фильм "Титаник".