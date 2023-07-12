37-градусная жара обрушится на Алтайский край 12 июля

По северу и востоку региона местами ожидаются небольшие дожди

12 июля 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Очень жарко будет в Алтайском крае в среду, 12 июля, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Дневная температура составит от +32 до +37 градусов. Преимущественно без осадков, но по северу и востоку местами ожидаются небольшие дожди, возможны грозы. Ветер подует южный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле термометры покажут до +34 градусов. Преимущественно без осадков, а скорость ветра – до 9 м/с.