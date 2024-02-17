39-градусный мороз ударит по Алтайскому краю в ближайшее время
Местами по региону также ожидается небольшой снег и метели
17 февраля 2024, 15:11, ИА Амител
Морозы до 39 градусов ожидаются в Алтайском крае в ближайшие двое суток, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
В ночь на 18 февраля температура понизится до -22...-27 градусов, а местами похолодает до -32. На большей части территории при этом ожидается небольшой снег, а местами будут метели. Ветер подует восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Днем 18-го числа термометры покажут -16...-21 градус. Местами небольшой снег, а скорость восточного ветра при порывах будет достигать 12 м/с.
Куда холоднее станет в ночь на 19 февраля: синоптики прогнозируют 28-33 градуса мороза, а местами – 34-39 градусов. Днем потеплеет до -20...-25. В эти сутки преимущественно без осадков, но по югу и востоку ночью местами выпадет небольшой снег. Ветер при этом перейдет в северный, 2-7 м/с.
Также во все дни на дорогах местами будет гололедица.
23:48:13 17-02-2024
Когда уже она закончится Достало всё нахрен
00:41:17 18-02-2024
Бесит зима (23:48:13 17-02-2024) Когда уже она закончится Достало всё нахрен... Да точно, морозы ужас как пожимают, январь потеплеет был вроде как, а февраль загнул кошмар
17:15:05 18-02-2024
¯\_(ツ)_/¯ (00:41:17 18-02-2024) Бесит зима (23:48:13 17-02-2024) Когда уже она закончи... Февраль месяц лютый, спрашивает как обуты.
07:11:09 18-02-2024
Хочу уехать в центральную..нет смысла в Сибири жить погода холодная а зп такое же а то и меньше.
14:12:08 18-02-2024
Пора уже привыкнуть к тому что зима всегда была холодной. Редко когда зимой как весной, вон ранее сами знаете какая была температура, можно было в одной футболке гулять.
18:02:51 18-02-2024
А нам не привыкать к капризам природы, мы сибиряки 😀
11:41:27 19-02-2024
смешно читать про морозы, Алтай вышел в лидеры по производству и продаже риса за рубеж, вот это новость!!!!