39-градусный мороз ударит по Алтайскому краю в ближайшее время

Местами по региону также ожидается небольшой снег и метели

17 февраля 2024, 15:11, ИА Амител

В Алтайском крае будет сильный мороз / Фото: unsplash.com

Морозы до 39 градусов ожидаются в Алтайском крае в ближайшие двое суток, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В ночь на 18 февраля температура понизится до -22...-27 градусов, а местами похолодает до -32. На большей части территории при этом ожидается небольшой снег, а местами будут метели. Ветер подует восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем 18-го числа термометры покажут -16...-21 градус. Местами небольшой снег, а скорость восточного ветра при порывах будет достигать 12 м/с.

Куда холоднее станет в ночь на 19 февраля: синоптики прогнозируют 28-33 градуса мороза, а местами – 34-39 градусов. Днем потеплеет до -20...-25. В эти сутки преимущественно без осадков, но по югу и востоку ночью местами выпадет небольшой снег. Ветер при этом перейдет в северный, 2-7 м/с.

Также во все дни на дорогах местами будет гололедица.