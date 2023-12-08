39 млн рублей выделят на ремонт и покупку оборудования сельским домам культуры Алтая

Сумма предусмотрена в рамках проекта "Культура малой родины"

08 декабря 2023, 20:00, ИА Амител

Фото: Министерство культуры Алтайского края

39 млн рублей выделят на текущий ремонт и покупку оборудования для сельских домов культуры Алтайского края в 2024 году, сообщает региональный Минкульт.

Эту сумму предусмотрели в рамках федерального проекта "Культура малой родины". Прием заявок на участие в нем уже завершен.

"На конкурс поступило 34 заявки от 32 муниципальных образований. Из них 20 заявок – на укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования) и 14 заявок – на проведение текущего ремонта домов культуры", – отметили в министерстве.

Конкурсная комиссия уже приступила к рассмотрению заявок. Итоги объявят в начале нового года.

В 2023 году в рамках этого проекта 28 муниципальных образований получили световое оборудование и новые кресла в зрительные зала, а в десяти ДК провели текущий ремонт.