39 тысячам барнаульцев досрочно вернули горячую воду

Речь идет о 116 домах в Индустриальном районе

21 июня 2023, 11:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жителям Барнаула раньше срока начали возвращать горячую воду после опрессовки в части контура магистрали М-32, которая проходила испытания с 14 июня, сообщили в СГК.

Горячий душ однако принять сегодня смогут еще не все – речь идет только о 116 домах в Индустриальном районе, в которых проживает более 39 тысяч человек.

Адреса – на картинке ниже:

"Если ваш дом есть в списке, но вода так и не появилась, звоните в свою управляющую компанию, чтобы они произвели запуск системы дома", – пояснили в компании.

Напомним, окончательно завершат проверку магистрали М-32 на прочность 22 июня. Всего ограничение коснулось 96 тысяч горожан.