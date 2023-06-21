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39 тысячам барнаульцев досрочно вернули горячую воду

Речь идет о 116 домах в Индустриальном районе

21 июня 2023, 11:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жителям Барнаула раньше срока начали возвращать горячую воду после опрессовки в части контура магистрали М-32, которая проходила испытания с 14 июня, сообщили в СГК.

Горячий душ однако принять сегодня смогут еще не все – речь идет только о 116 домах в Индустриальном районе, в которых проживает более 39 тысяч человек.

Адреса – на картинке ниже:

"Если ваш дом есть в списке, но вода так и не появилась, звоните в свою управляющую компанию, чтобы они произвели запуск системы дома", – пояснили в компании.

Напомним, окончательно завершат проверку магистрали М-32 на прочность 22 июня. Всего ограничение коснулось 96 тысяч горожан.

Барнаул вода

Комментарии 3

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Гость

12:06:42 21-06-2023

На перекрестке Заринская(мал. Павлик) - Бабуркина каждый год как по расписанию раскапывают в одном и том же месте дорогу, как опрессовка. Они там что-то хранят ценное?

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Гость

13:28:45 21-06-2023

досрочно вернули воду.....супер!!! а ведь могли и не вернуть, могли бы ее и забрать без возврата

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гость

14:08:24 21-06-2023

Эт цифровой рубль заберут без возврата, не накопишь, %% на него не начисляются, еще и срок годности установят, после которого он сгорит на счете.

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