39 тысячам барнаульцев досрочно вернули горячую воду
Речь идет о 116 домах в Индустриальном районе
21 июня 2023, 11:33, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жителям Барнаула раньше срока начали возвращать горячую воду после опрессовки в части контура магистрали М-32, которая проходила испытания с 14 июня, сообщили в СГК.
Горячий душ однако принять сегодня смогут еще не все – речь идет только о 116 домах в Индустриальном районе, в которых проживает более 39 тысяч человек.
Адреса – на картинке ниже:
"Если ваш дом есть в списке, но вода так и не появилась, звоните в свою управляющую компанию, чтобы они произвели запуск системы дома", – пояснили в компании.
Напомним, окончательно завершат проверку магистрали М-32 на прочность 22 июня. Всего ограничение коснулось 96 тысяч горожан.
12:06:42 21-06-2023
На перекрестке Заринская(мал. Павлик) - Бабуркина каждый год как по расписанию раскапывают в одном и том же месте дорогу, как опрессовка. Они там что-то хранят ценное?
13:28:45 21-06-2023
досрочно вернули воду.....супер!!! а ведь могли и не вернуть, могли бы ее и забрать без возврата
14:08:24 21-06-2023
Эт цифровой рубль заберут без возврата, не накопишь, %% на него не начисляются, еще и срок годности установят, после которого он сгорит на счете.