Общий дизайн очень зависит от вида обоев, которые вы выберете

15 июня 2023, 16:35, ИА Амител LjN8JvbZH

3D-обои / Фото: Sketchepedia / Freepik

Несмотря на появление новых отделочных материалов, обои не теряют своей актуальности. В дизайне интерьера их используют по всему миру. Но какие самые модные в 2023 году – читайте в материале.

Обои с 3D*-эффектом

Такие объемные обои позволяют создать красивый уголок с эффектом присутствия. В доме или квартире можно разместить изображением леса, ночного города, водоема и т.д. Комната с таким оформлением не просто приобретает оригинальный вид, но и словно наполняется особой атмосферой. Кроме того, объемное, выходящее за рамки изображение, которое создают 3Д-обои, визуально расширяет пространство, что особенно выигрышно смотрится там, где оно ограниченно.

Необычные макрорисунки

Абсолютным хитом сезона-2023 стали макроизображения. В качестве основы может использоваться пряжа, микросхемы, крошки стекла, элементы украшений и многое другое. Такие обои особенно гармонично вписываются в скандинавский стиль оформления интерьера, а также хай-тек, минимализм и некоторые другие направления.

Максимальная реалистичность

Если вы хотите стиль лофт, то обои-2023 для этого варианта будут не просто реалистичными, а фактурными. Например, если речь идет об изображении кирпичей, то полотно будет иметь шероховатую поверхность, а штукатурка будет буквально "сыпаться" с поверхности стен.

Классика

Обои с изображением цветочных принтов также не остались в стороне. Такие коллекции можно найти практически у всех крупных производителей. В 2023 году многие пошли еще дальше, продвинув не просто цветы, а живописные панно с изображением пейзажей, цветущих садов и летних беседок. Такие вдохновляющие и одновременно успокаивающие композиции выбирают любители стилей прованс, эко, а также некоторых других.

Необычные тенденции

Абсолютный хит сезона – градиент. При его использовании создается красивый переход от более светлого тона к темному. А еще теперь есть обои с эффектом "металлик". Создаваемый визуальный эффект выглядит ультрамодно и современно, при этом сочетаться металлический узор может и с темными, и со светлыми оттенками основы.

"Жидкие" обои – еще один тренд, который нельзя оставить без внимания. Больше напоминающие привычную штукатурку, они позволяют создать невероятные по красоте и эффектности "рисунки".

ИП Маркелов Дмитрий Павлович

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