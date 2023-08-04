3D-панели, стадион и тренажеры. Как в Барнауле возводят "умную" спортивную площадку

Новый для краевой столицы объект обещают возвести к концу августа

04 августа 2023, 15:35, ИА Амител

Фото: сайт мэрии Барнаула

Уникальную новую "умную" спортивную площадку строят в Барнауле на месте стадиона школы № 128. Возводят объект в рамках федерального проекта "Я выбираю спорт", который предполагает создание нестандартных спортивных пространств и оснащение их современным оборудованием. Как пишет пресс-служба городской мэрии, сдать "умную" площадку должны к 25 августа. Ход работ оценил заместитель главы администрации города Барнаула Александр Артёмов.

Что такое "умные" площадки?

По сути, это стадионы, которые могут включать футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также уличные тренажеры.

На спортивные комплексы наносятся QR-коды, отсканировав которые c помощью смартфона гость площадки сможет получить видеоинструкцию по использованию каждого предмета оборудования, а также выстроить индивидуальную тренировку, ориентируясь на уровень своей физической подготовки и возраст. В Барнауле рассматривалось несколько вариантов, где разместить стадион. В результате было принято решение создания инновационной площадки на территории школы № 128 в Индустриальном районе.

Уже известно, что спортивная площадка будет доступна не только для учащихся школы № 128, но и для жителей всего города. Кроме того, на новом спортивном объекте планируется реализация проекта "Дворовый инструктор", организация спортивно-массовых мероприятий Ассоциации дворового спорта.

"Нашему учреждению 23 года, столько же было стадиону, на месте которого сегодня строится новая площадка. Здесь было стандартное футбольное поле, за которым в последнее время стало особенно сложно ухаживать. В этом году мы вошли в большой проект по обновлению уличного спортивного пространства, чему очень рады и педагоги, и ученики, и родители. В глазах последних вижу восхищение, они понимают, насколько широкие возможности откроются для их детей", – приводит мэрия слова директора школы Ирины Мироновой.

Как идут работы по строительству площадки?





















Строительство "умной" площадки в Барнауле

В настоящее время выполнена планировка вокруг футбольного поля, подготовлено щебеночное основание под искусственное покрытие, по периметру заливается основание под покрытие из резиновой плитки. Установлено ограждение баскетбольной площадки из 3D-панелей, завершаются работы по устройству поребрика. По данным на 3 августа, выполненный объем работ составил 60%.

В ближайшие дни подрядчик намерен провести все бетонные работы. Сдать же объект планируют, согласно графику, к 25 августа.