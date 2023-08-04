3D-панели, стадион и тренажеры. Как в Барнауле возводят "умную" спортивную площадку
Новый для краевой столицы объект обещают возвести к концу августа
04 августа 2023, 15:35, ИА Амител
Уникальную новую "умную" спортивную площадку строят в Барнауле на месте стадиона школы № 128. Возводят объект в рамках федерального проекта "Я выбираю спорт", который предполагает создание нестандартных спортивных пространств и оснащение их современным оборудованием. Как пишет пресс-служба городской мэрии, сдать "умную" площадку должны к 25 августа. Ход работ оценил заместитель главы администрации города Барнаула Александр Артёмов.
Что такое "умные" площадки?
По сути, это стадионы, которые могут включать футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также уличные тренажеры.
На спортивные комплексы наносятся QR-коды, отсканировав которые c помощью смартфона гость площадки сможет получить видеоинструкцию по использованию каждого предмета оборудования, а также выстроить индивидуальную тренировку, ориентируясь на уровень своей физической подготовки и возраст. В Барнауле рассматривалось несколько вариантов, где разместить стадион. В результате было принято решение создания инновационной площадки на территории школы № 128 в Индустриальном районе.
Уже известно, что спортивная площадка будет доступна не только для учащихся школы № 128, но и для жителей всего города. Кроме того, на новом спортивном объекте планируется реализация проекта "Дворовый инструктор", организация спортивно-массовых мероприятий Ассоциации дворового спорта.
"Нашему учреждению 23 года, столько же было стадиону, на месте которого сегодня строится новая площадка. Здесь было стандартное футбольное поле, за которым в последнее время стало особенно сложно ухаживать. В этом году мы вошли в большой проект по обновлению уличного спортивного пространства, чему очень рады и педагоги, и ученики, и родители. В глазах последних вижу восхищение, они понимают, насколько широкие возможности откроются для их детей", – приводит мэрия слова директора школы Ирины Мироновой.
Как идут работы по строительству площадки?
В настоящее время выполнена планировка вокруг футбольного поля, подготовлено щебеночное основание под искусственное покрытие, по периметру заливается основание под покрытие из резиновой плитки. Установлено ограждение баскетбольной площадки из 3D-панелей, завершаются работы по устройству поребрика. По данным на 3 августа, выполненный объем работ составил 60%.
В ближайшие дни подрядчик намерен провести все бетонные работы. Сдать же объект планируют, согласно графику, к 25 августа.
"Строящаяся площадка включит в себя футбольное поле с искусственным покрытием, современные волейбольную и баскетбольную площадки, уличные тренажеры, комплекс для занятий легкой атлетикой. Общий объем финансирования составляет более 50 млн рублей. Из федерального бюджета 25 млн направлены на закупку оборудования, мы его уже получили. Слова благодарности хочу сказать в адрес правительства Алтайского края и губернатора Виктора Томенко за поддержку этого проекта в виде софинансирования из краевого бюджета в размере 20 млн рублей. Около 6 млн будет потрачено из средств городского бюджета", – рассказал о ходе работ заместитель главы администрации города Александр Артемов.
16:00:45 04-08-2023
Если площадка умная, то она уедет из Барнаула.
21:24:38 04-08-2023
Рада что площадку обновят детям будет где заниматься
05:50:41 05-08-2023
Дожились, без инструкции уже не знаем, что дела то на спортивной площадке...
11:04:28 05-08-2023
А у нас в 114школе очень рады-в том году заасфальтировали беговую дорожку!! До этого аж корни от деревьев на ней торчали. Какое уж там покрытие, тренажёры или умная спортплощадка