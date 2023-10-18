40 тысяч жителей Алтайского края хотят получать налоговые документы на "Госуслугах"

Рассказываем, как это работает

18 октября 2023, 11:00, ИА Амител

Оплата налогов онлайн / Фото: freepik.com

Жители Алтайского края могут уплатить налоги на транспорт, землю, имущество, а также погасить имеющуюся задолженность через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Такая возможность у них появилась с 1 июля 2023 года.

Как это работает?

Ранее, чтобы увидеть в личном кабинете ЕПГУ налоговые начисления за 2022 год, а также текущую задолженность по налогам, пользователи должны были направить соответствующее согласие в ФНС России прямо из сервиса. Теперь эти граждане получают налоговые уведомления в электронном виде – на портале "Госуслуги" и в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России. Уведомления в бумажном виде, которые поступают по "Почте России", они не получат.

На сегодняшний день уже 40 тысяч жителей Алтайского края направили согласие в ФНС России, чтобы получать документы из налоговой (уведомление и требования) через портал "Госуслуги". В их личные кабинеты на сайте ЕПГУ уже выгружено 7,5 тыс. уведомлений на оплату имущественных налогов за 2022 год.

Где узнать более подробную информацию?

Подробнее о том, как получать налоговые уведомления на портале "Госуслуги", смотрите в соответствующем разделе сайта ФНС России.

Напоминаем, срок уплаты имущественных налогов – не позднее 1 декабря 2023 года.

Материал разработан в рамках государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае"