40 тысяч жителей Алтайского края хотят получать налоговые документы на "Госуслугах"
Рассказываем, как это работает
18 октября 2023, 11:00, ИА Амител
Жители Алтайского края могут уплатить налоги на транспорт, землю, имущество, а также погасить имеющуюся задолженность через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Такая возможность у них появилась с 1 июля 2023 года.
Как это работает?
Ранее, чтобы увидеть в личном кабинете ЕПГУ налоговые начисления за 2022 год, а также текущую задолженность по налогам, пользователи должны были направить соответствующее согласие в ФНС России прямо из сервиса. Теперь эти граждане получают налоговые уведомления в электронном виде – на портале "Госуслуги" и в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России. Уведомления в бумажном виде, которые поступают по "Почте России", они не получат.
На сегодняшний день уже 40 тысяч жителей Алтайского края направили согласие в ФНС России, чтобы получать документы из налоговой (уведомление и требования) через портал "Госуслуги". В их личные кабинеты на сайте ЕПГУ уже выгружено 7,5 тыс. уведомлений на оплату имущественных налогов за 2022 год.
Где узнать более подробную информацию?
Подробнее о том, как получать налоговые уведомления на портале "Госуслуги", смотрите в соответствующем разделе сайта ФНС России.
Напоминаем, срок уплаты имущественных налогов – не позднее 1 декабря 2023 года.
Материал разработан в рамках государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае"
11:17:38 18-10-2023
Ну Ну - прям хотят.
11:19:13 18-10-2023
гость (11:17:38 18-10-2023) Ну Ну - прям хотят.... да. хотят. кушать не могут как хотят
11:47:00 18-10-2023
У меня разные данные на Госуслугах в личном кабинете ФНС и самой налоговой при обращении. Где-то переплата, где-то долг. В поддержке Госуслуг говорят, что понятия не имеют. В поддержке сайта ФНС говорят, что нужно обратиться в налоговую по месту. В налоговой говорят, что понятия не имеют откуда берутся данные на этих сайтах. А так да, очень круто всё
11:50:50 18-10-2023
Гость (11:47:00 18-10-2023) У меня разные данные на Госуслугах в личном кабинете ФНС и с... Да-да, а еще и подвисают частенько это госуслуги)))
12:51:27 18-10-2023
Гость (11:47:00 18-10-2023) У меня разные данные на Госуслугах в личном кабинете ФНС и с... Мне переплату налоговая так и не вернула.
13:28:29 18-10-2023
Это, как минимум, удобно. Пришло уведомление, мне никуда ходить не надо, оплатил с телефона. И никогда никаких разногласий в сумме налоговых начислений, не надо чушь нести.
14:13:48 18-10-2023
Гость (13:28:29 18-10-2023) Это, как минимум, удобно. Пришло уведомление, мне никуда ход... Подтверждаю. Все у нас с личным кабинетом. Даже мама в 73 года все умеет. Ноют ленивые и недалекие.
16:03:02 18-10-2023
А я не просил, а мне выставили счет по налогам 2016-2017 года. В суд на них что-ли подать? У них срок исковой давности прошел, а они мне все напоминают. Зачем?