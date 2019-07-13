Ломтики хлеба поджарить и смазать сливочным сыром. Выложить на хлеб по 1/4 части всего индюшиного мяса и подогреть в духовке. Клубнику порезать ломтиками и выложить на филе, накрыть оставшимися ломтиками хлеба сырной стороной внутрь. Разрезать сэндвичи пополам по диагонали и подавать сразу же.

Десерт "Клубничные облака"

Что потребуется?

Клубника (свежая или замороженная) — 200-250 г

Сахар — 150 г

Желатин быстрорастворимый — 15 г

Сахарная пудра — 1-2 ст. ложки

Как готовить?



Клубнику тщательно промыть, очистить от "хвостиков". Взбить клубнику с сахаром. Добавить желатин. Оставить на 20 минут, чтобы желатин разбух. Емкость с клубничной массой поставить на водяную баню. Нагревать, помешивая, до тех пор, пока желатин не растворится. Подготовленную смесь поставить на лед или в емкость с холодной водой. Взбить миксером. Застелить форму бумагой для выпечки, выложить туда массу и разровнять. Поставить в холодильник на 3-4 часа. После выложить десерт на посыпанное сахарной пудрой блюдо и разрезать.

Клубничный шербет (сорбет)

Что потребуется?

Клубника — 1 кг

Сахар — 1/3 стакана (70 г)

Вода — 1/4 стакана (60 г)

Как готовить?

Вскипятить сахар с водой на малом огне и держать на плите 5-10 минут, чтобы сахар растворился и смесь загустела. Клубнику измельчить с помощью блендера до состояния пюре, после перемешать с сиропом. Выложить полученную массу в плоскую посуду для замораживания. Хорошо остудить и убрать в морозилку. Через полчаса вынуть клубничное пюре, тщательно перемешать и опять поместить в морозильную камеру. Так нужно делать несколько раз (каждые полчаса). Спустя 3-4 часа блюдо будет готово.