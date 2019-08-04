Фото: fishki.net, mvlife.ru

Загородные дома советских вождей всегда были окутаны тайнами и слухами. Они серьезно охранялись, и узнать что-либо о них было сложно. Спустя годы почти все они стали объектами туризма.

Как выглядят сейчас дачи, и какими они были – смотрите в нашей фотоленте.