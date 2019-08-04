Фото: fishki.net, mvlife.ru
Загородные дома советских вождей всегда были окутаны тайнами и слухами. Они серьезно охранялись, и узнать что-либо о них было сложно. Спустя годы почти все они стали объектами туризма.
Как выглядят сейчас дачи, и какими они были – смотрите в нашей фотоленте.
Комментарии
Да уж дачи Сталина прям поражают своей "роскошью" , сегодня у местных бизнесменов дачи не в пример роскошнее. Не получится такими статьями людям глаза замылить.
На Рице, кроме размеров участка и трубопровода к морю ничего не впечатлило. Скромненько.
граф Воронцов тоже советский лидер?
Давай дачи нынешнего царя глянем.....
хибары по сравнению с многочисленными резиденциями нынешних кремлинов и патриарха
31.07.2018 13:15
- гость -
В том месте вообще проблематично было что-то больше построить. При всем при том что он там был от силы раз 20. Ему ее построили незадолго до смерти. Катер у него прикольный. Хрущев потом к этой даче вторую половину достроил.
А яхта "Дильбар" Алишера Усманова, больше и дороже фрегата "Адмирал Горшков".
У вождей была одна ,иногда 2 резиденции. В вашингтонском обкоме 2 Белый дом и Кемп-Дэвид. В современной России от 2 до 9. Богаче стали? Если так то кто и за счет кого. Материя переходит из вида в вид. Ждем перераздела. А некоторые просто историю не учили
Мыдолжны проникнутся презрением к "проклятому" советскому прошлому?!
Это дачи лидеров государства СССР, а не личные дачи граждан, руководящих государством. И это существенная разница!
Коммуняки и калённые сталинисты любят апеллировать к тому что партийная элита жила скромно по сравнению с нынешней воровской властью. Только они забывают сравнить то как жили обычные люди при коммуняках и то что нынешняя путинская власть это логическое развитие их любимого совка. Одна партия, один лидер, противостояние с нормальными странами и дружба с изгоями. Всё как вы любите, дорогие любители совка.