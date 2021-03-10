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Вкусно и просто. Рецепты блинов на Масленицу

, ИА "Амител"
Публикуем простейшие рецепты блинов, которые сможет приготовить каждый
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Тонкие блины

Что потребуется?

  • 1 яйцо;
  • 350 г пшеничной муки;
  • 500 мл воды;
  • сахар по вкусу;
  • соль по вкусу;
  • масло растительное по вкусу.

Как готовить?

Яйцо взбить с водой, добавить соль и сахар по вкусу, затем муку – до достижения нужной консистенции, влить масло и жарить.

Шоколадные блины

Что потребуется?

  • 4 яйца;
  • 60 г темного шоколада;
  • 1 стакан пшеничной муки;
  • 1 стакан молока;
  • 3/4 стакана натурального йогурта;
  • 2 ст. л. шоколадного сиропа;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 2 ч. л. разрыхлителя;
  • 1 ч. л. соли;
  • масло растительное по вкусу.

Как готовить?

Растопите шоколад на водяной бане. В миске взбейте яйца и добавьте растопленный шоколад, муку, молоко, йогурт, шоколадный сироп, сахар, разрыхлитель и соль. Все перемешайте до однородного состояния. Оставьте на 5-10 минут в прохладном месте. Хорошо разогрейте смазанную маслом сковороду на среднем огне. Жарьте блины с обеих сторон до готовности, по необходимости добавляя масло.

Медовые блины

Что потребуется?

  • 6 яиц;
  • 1 стакан воды;
  • 5-6 стаканов молока;
  • 4 стакана муки;
  • 0,5 стакана сахара;
  • 0,5 стакана растительного масла;
  • ванильный сахар по вкусу;
  • 3-5 ст. л. меда;
  • щепотка соли;
  • растительное масло для жарки.

Как готовить?

Как сообщает alimero.ru, необходимо разбить яйца, добавить сахар и растительное масло. Смешайте вилкой яичную массу до однородности. После этого добавьте молоко, щепотку соли и ванильный сахар. Молока лучше добавить половину, чтобы не образовались комочки, которые в жидком тесте разбить будет трудно. Засыпьте муку, которую предварительно лучше просеять – для насыщения кислородом. Добавьте мед и перемешивайте тесто до однородности. Как только комочки будут разбиты, добавляйте оставшееся молоко и воду. Перемешивайте тесто и жарьте из него блины на сковороде, которую кисточкой смазывайте растительным маслом перед жаркой каждого блина.

Блины на кефире

Что потребуется?

  • 3 стакана кефира;
  • 2 стакана муки;
  • 2 яйца;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 0,5 ч. л. пищевой соды.

Как готовить?

Как сообщает alimero.ru, муку нужно просеять, чтобы насытить ее кислородом. После этого разбейте в муку яйца. После добавьте в муку пищевую соду и слегка смешайте, не смешивая яйца с мукой. Добавьте сахар. Влейте два стакана кефира и перемешайте тесто. Теперь вливайте еще один стакан кефира и снова все перемешивайте до однородного состояния. Тесто должно быть как сметана. Разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом и выливайте порционно тесто, чтобы получить тонкие блины. Через несколько минут аккуратно переворачивайте их, чтобы они прожарились с обеих сторон. Блины будут немного расти в объеме, но это не страшно – они получатся очень вкусными.

Блины на картофельном отваре

Что потребуется?

  • 5-6 яиц;
  • 2 стакана молока;
  • 1,5 стакана картофельного отвара;
  • 4-5 ст. л. сахара;
  • 5 ст. л. растительного или сливочного масла;
  • щепотка соли;
  • 2 стакана муки.

Как готовить?

Для приготовления теста возьмите 5-6 яиц среднего размера. Добавьте в них муку, сахар, соль и один стакан муки. Замешивайте тесто, которое совсем не похоже на блинное. Оно будет достаточно густым. В тесто добавьте один стакан молока, потом добавьте еще один стакан муки. Затем влейте картофельный отвар и перемешайте. В еще густое тесто добавьте молоко и растительное масло. На этом этапе доведите тесто до консистенции сметаны. Из получившейся массы выпекайте блины, обжаривая их с двух сторон.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

3.03.2019 10:01
- гость -

А для неудачьников -на отваре из репы:1) отвар из репы;2) соль у соседа.Всё!

3.03.2019 17:47
гость

Тонкие блины из теста консистенции как у сметаны ? А вы точно когда - нибудь блины пекли ? Тесто не гуще жирных свежих сливок , тогда да , тонкие .

3.03.2019 20:43
- гость -

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