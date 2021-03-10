Тонкие блины
Что потребуется?
- 1 яйцо;
- 350 г пшеничной муки;
- 500 мл воды;
- сахар по вкусу;
- соль по вкусу;
- масло растительное по вкусу.
Как готовить?
Яйцо взбить с водой, добавить соль и сахар по вкусу, затем муку – до достижения нужной консистенции, влить масло и жарить.
Шоколадные блины
Что потребуется?
- 4 яйца;
- 60 г темного шоколада;
- 1 стакан пшеничной муки;
- 1 стакан молока;
- 3/4 стакана натурального йогурта;
- 2 ст. л. шоколадного сиропа;
- 2 ст. л. сахара;
- 2 ч. л. разрыхлителя;
- 1 ч. л. соли;
- масло растительное по вкусу.
Как готовить?
Медовые блины
Что потребуется?
- 6 яиц;
- 1 стакан воды;
- 5-6 стаканов молока;
- 4 стакана муки;
- 0,5 стакана сахара;
- 0,5 стакана растительного масла;
- ванильный сахар по вкусу;
- 3-5 ст. л. меда;
- щепотка соли;
- растительное масло для жарки.
Как готовить?
Блины на кефире
Что потребуется?
- 3 стакана кефира;
- 2 стакана муки;
- 2 яйца;
- 2 ст. л. сахара;
- 0,5 ч. л. пищевой соды.
Как готовить?
Как сообщает alimero.ru, муку нужно просеять, чтобы насытить ее кислородом. После этого разбейте в муку яйца. После добавьте в муку пищевую соду и слегка смешайте, не смешивая яйца с мукой. Добавьте сахар. Влейте два стакана кефира и перемешайте тесто. Теперь вливайте еще один стакан кефира и снова все перемешивайте до однородного состояния. Тесто должно быть как сметана. Разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом и выливайте порционно тесто, чтобы получить тонкие блины. Через несколько минут аккуратно переворачивайте их, чтобы они прожарились с обеих сторон. Блины будут немного расти в объеме, но это не страшно – они получатся очень вкусными.
Блины на картофельном отваре
Что потребуется?
- 5-6 яиц;
- 2 стакана молока;
- 1,5 стакана картофельного отвара;
- 4-5 ст. л. сахара;
- 5 ст. л. растительного или сливочного масла;
- щепотка соли;
- 2 стакана муки.
Как готовить?
Для приготовления теста возьмите 5-6 яиц среднего размера. Добавьте в них муку, сахар, соль и один стакан муки. Замешивайте тесто, которое совсем не похоже на блинное. Оно будет достаточно густым. В тесто добавьте один стакан молока, потом добавьте еще один стакан муки. Затем влейте картофельный отвар и перемешайте. В еще густое тесто добавьте молоко и растительное масло. На этом этапе доведите тесто до консистенции сметаны. Из получившейся массы выпекайте блины, обжаривая их с двух сторон.
Комментарии
А для неудачьников -на отваре из репы:1) отвар из репы;2) соль у соседа.Всё!
Тонкие блины из теста консистенции как у сметаны ? А вы точно когда - нибудь блины пекли ? Тесто не гуще жирных свежих сливок , тогда да , тонкие .
готовые в магазе продаются