Фото из сети Интернет
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле "Восток" совершил первый в мире полёт в космос. После этого все дети СССР мечтали стать космонавтами, а имя Юра среди новорождённых стало невероятно популярным.
Событие навсегда вошло в историю, и различные шутки на тему космоса и первого полёта актуальны до сих пор.
Комментарии
2 последних мема +++++++++++
Корабль Восток-1 ракета Восток. Опять амик в деталях проседает. Но на суть явно не влияет))
Глубина юмора данных мемов - лучшая наглядная иллюстрация к "было-стало".
Хочется только сказать "простите нас, Сергей Павлович, Юра, Герман и тысячи других героев".