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12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле "Восток" совершил первый в мире полёт в космос. После этого все дети СССР мечтали стать космонавтами, а имя Юра среди новорождённых стало невероятно популярным.

Событие навсегда вошло в историю, и различные шутки на тему космоса и первого полёта актуальны до сих пор.