440 работ, 28 победителей. Конкурс "Мама, папа, я" собрал трогательные семейные фото
За лучшие кадры благотворительный фонд "Мой Алтай" наградил подарками
03 декабря 2024, 12:00, ИА Амител
Благотворительный фонд "Мой Алтай" вручил 28 подарков победителям фотоконкурса "Мама, папа, я – отличная семья", посвященного Дню матери. Его цель – привлечь внимание к истокам семьи, к самому доброму и светлому.
Все работы удивительны и неповторимы, они отражают тепло отношений между детьми и родителями, индивидуальность и творческий подход. На конкурс поступило 440 работ, поэтому организаторы решили добавить 18 дополнительных призов. Кроме умных часов, экшен-камер и наушников, призеры получили портативные колонки.
"Мы подвели итоги и рады объявить призеров фотоконкурса "Мама, папа, я – отличная семья". Поздравляем победителей! Желаем вам новых творческих достижений. Впереди вас ждет много акций и конкурсов", – сказал директор благотворительного фонда "Мой Алтай" Антон Паплинский.
Номинация "Моя дружная семья"
Возрастная категория 7-10 лет:
- Ульяна Запорожец, 7 лет, г. Заринск.
- Вероника Плюхина, 9 лет, г. Камень-на-Оби.
- Игорь Карпович, 9 лет, г. Рубцовск и Артем Арсланов, 10 лет, п. Масальский, Локтевский район.
Возрастная категория 11-14 лет:
- Злата Табакаева, 13 лет, г. Барнаул.
- Кира Ненашева, 12 лет, г. Барнаул.
- Егор Лесной, 11 лет, г. Рубцовск.
Возрастная категория 15-17 лет:
- Дмитрий Антошкин, 16 лет, с. Ключи, Ключевский район.
- Надежда Шмидер, 15 лет, с. Георгиевка, Локтевский район.
- Дмитрий Юрганов, 15 лет, г. Заринск.
Номинация "Моя особенная мама"
Возрастная категория 7-10 лет:
- Федор Гладков, 9 лет, г. Барнаул.
- Ксения Шильникова, 7 лет, г. Барнаул.
- Анна Андреева, 7 лет, с. Прутское, Павловский район.
Возрастная категория 11-14 лет:
- Вероника Антонова, 11 лет, г. Рубцовск.
- Вероника Диденко, 12 лет, г. Рубцовск.
- Захар Геряев, 11 лет, г. Рубцовск.
Возрастная категория 15-17 лет:
- Ульяна Либерт, 16 лет, с. Новиково, Бийский район.
- Дмитрий Сухих, 16 лет, с. Новиково, Бийский район.
Номинация "Мама – главное слово"
Возрастная категория 7-10 лет:
- Надежда Телишева, 9 лет, г. Заринск.
- Елизавета Варфоломеева, 10 лет, г. Барнаул.
- Денис Рожков, 9 лет, г. Барнаул.
Возрастная категория 11-14 лет:
- Наталья Боизит, 14 лет, с. Ильинка, Шелаболихинский район.
- Алексей Безуглов, 13 лет, п. Совхозный, Алейский район.
- Полина Каплева, 11 лет, г. Барнаул.
Возрастная категория 15-17 лет:
- Варвара Евдокимова, 15 лет, с. Колово, Советский район.
- Полина Сотникова, 16 лет, с. Новая Чемровка, Зональный район.
Победитель номинации "Приз зрительских симпатий" – Валентина Ахметзянова, 12 лет, с. Ильинка, Шелаболихинский район.
Также были отмечены Лев (13 лет) и Михаил (8 лет) Кречетовы за креативные и оригинальные фото. Для них подготовили специальный приз.
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