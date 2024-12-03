440 работ, 28 победителей. Конкурс "Мама, папа, я" собрал трогательные семейные фото

За лучшие кадры благотворительный фонд "Мой Алтай" наградил подарками

03 декабря 2024, 12:00, ИА Амител

Призы для победителей / Фото предоставлены фондом "Мой Алтай"

Благотворительный фонд "Мой Алтай" вручил 28 подарков победителям фотоконкурса "Мама, папа, я – отличная семья", посвященного Дню матери. Его цель – привлечь внимание к истокам семьи, к самому доброму и светлому.

Все работы удивительны и неповторимы, они отражают тепло отношений между детьми и родителями, индивидуальность и творческий подход. На конкурс поступило 440 работ, поэтому организаторы решили добавить 18 дополнительных призов. Кроме умных часов, экшен-камер и наушников, призеры получили портативные колонки.

"Мы подвели итоги и рады объявить призеров фотоконкурса "Мама, папа, я – отличная семья". Поздравляем победителей! Желаем вам новых творческих достижений. Впереди вас ждет много акций и конкурсов", – сказал директор благотворительного фонда "Мой Алтай" Антон Паплинский.

Конкурсные работы участников / Фото предоставлены фондом "Мой Алтай"

Номинация "Моя дружная семья"

Возрастная категория 7-10 лет:

Ульяна Запорожец, 7 лет, г. Заринск. Вероника Плюхина, 9 лет, г. Камень-на-Оби. Игорь Карпович, 9 лет, г. Рубцовск и Артем Арсланов, 10 лет, п. Масальский, Локтевский район.

Возрастная категория 11-14 лет:

Злата Табакаева, 13 лет, г. Барнаул. Кира Ненашева, 12 лет, г. Барнаул. Егор Лесной, 11 лет, г. Рубцовск.

Возрастная категория 15-17 лет:

Дмитрий Антошкин, 16 лет, с. Ключи, Ключевский район. Надежда Шмидер, 15 лет, с. Георгиевка, Локтевский район. Дмитрий Юрганов, 15 лет, г. Заринск.

Номинация "Моя особенная мама"

Возрастная категория 7-10 лет:

Федор Гладков, 9 лет, г. Барнаул. Ксения Шильникова, 7 лет, г. Барнаул. Анна Андреева, 7 лет, с. Прутское, Павловский район.

Возрастная категория 11-14 лет:

Вероника Антонова, 11 лет, г. Рубцовск. Вероника Диденко, 12 лет, г. Рубцовск. Захар Геряев, 11 лет, г. Рубцовск.

Возрастная категория 15-17 лет:

Ульяна Либерт, 16 лет, с. Новиково, Бийский район. Дмитрий Сухих, 16 лет, с. Новиково, Бийский район.

Номинация "Мама – главное слово"

Возрастная категория 7-10 лет:

Надежда Телишева, 9 лет, г. Заринск. Елизавета Варфоломеева, 10 лет, г. Барнаул. Денис Рожков, 9 лет, г. Барнаул.

Возрастная категория 11-14 лет:

Наталья Боизит, 14 лет, с. Ильинка, Шелаболихинский район. Алексей Безуглов, 13 лет, п. Совхозный, Алейский район. Полина Каплева, 11 лет, г. Барнаул.

Возрастная категория 15-17 лет:

Варвара Евдокимова, 15 лет, с. Колово, Советский район. Полина Сотникова, 16 лет, с. Новая Чемровка, Зональный район.

Победитель номинации "Приз зрительских симпатий" – Валентина Ахметзянова, 12 лет, с. Ильинка, Шелаболихинский район.

Также были отмечены Лев (13 лет) и Михаил (8 лет) Кречетовы за креативные и оригинальные фото. Для них подготовили специальный приз.