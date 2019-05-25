Международный трибунал постановил освободить украинских моряков

Международный трибунал ООН по морскому праву постановил освободить украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, сообщает "Звезда".
Перехваченные и конфискованные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" необходимо вернуть Украине, следует из вердикта инстанции.
Россия проигнорировала слушания, не направив никого представлять позицию страны по этому вопросу.
Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел в конце ноября 2018 года.
Три корабля ВМС Украины пересекли границу РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования российских пограничников. В итоге судна задержали, а 24 моряка арестовали.
Комментарии
Да плевать как то, что они там решили!
Если их отпустить, значит признать, что нарушения границы не было, что территория РФ в том районе не является территорией РФ!
То, что ни этого не признают, это их проблемы!
ООН деду Пыне не указ.
Противопоставил нас всему миру...
ВЕТЕРАН 22RU он же Технарик?
Странные люди эти ООН. Границы нарушили НАШИ, без нас там посидели, чего то решили, и мы должны под козырек к исполнению? да }{рен вам. Я за смертную казнь, чтоб вообще стороною наши границы обходили )))
Как там было на Руси? Кто к нам с мечем войдет, от меча и погибнет? Воооот.