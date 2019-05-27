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Нападение хакасского чиновника на журналиста прокомментировали в "Единой России"

, ИА "Амител"
Член "Единой России" Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете
Чиновника решили спросить, почему местные жители живут в нечеловеческих условиях / Фото: кадр из видео

Чиновника решили спросить, почему местные жители живут в нечеловеческих условиях / Фото: кадр из видео

Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева и отметил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении, сообщает РИА "Новости".

Член "Единой России" Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете. Чиновника решили спросить, почему местные жители живут в нечеловеческих условиях, когда сам глава района живет в огромном коттедже, построенном компанией, которая выиграла завышенный тендер на полмиллиарда рублей. Также Зайцева спросили, почему его адвокату была отдана муниципальная земля, которую теперь тот сдает в аренду администрации района.

"Я хотел бы сказать, что мне стыдно. Мне стыдно за то, что позволил себе глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев. И от лица всей партии "Единая Россия" я сейчас хотел бы принести извинения журналистам, всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев. Я хотел бы заверить вас в том, что в ближайшие дни комиссия по этике партии "Единая Россия" соберется, даст принципиальную оценку и вынесет соответствующее решение в отношении нашего однопартийца", – сказал Ревенко.

Он добавил, что "какие бы сложные и неприятные вопросы ни задавались, член партии "Единая Россия", особенно находящийся при исполнении служебных обязанностей, обязан отвечать на них отвечать".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.05.2019 09:16
- гость -

Правда глаза режет,не смог удержать свои возмутительные эмоции о таких хамских и беспардонных вопросов, слуга народа

0  0
27.05.2019 10:05
- гость -

Ребята из ЕР. Что то много таких случаев, когда стыдно"... Может пора чистку партии провести?

0  0
27.05.2019 10:12
Денис Денисов

Что творится....

0  0
27.05.2019 10:21
- гость -

А почему паренька не арестовали, ждут когда партийцы хлопца пожурят?!

0  0
27.05.2019 10:22
- гость -

Сергей Зайцев стал самым "успешным" человеком в отдельно взятом районе.
С точки зрения современного устройства отношений в России --- это главная цель в жизни. Так что о чем жалобы?

Ну, снимут Зайцева. Место главы займет ещё более "успешный". Вряд ли другим станет лучше.

0  0
27.05.2019 10:25
-гость-

В данном репортаже журналист повел себя по хамски, как быдло из 90-х, так братки вваливались говоря что они крыша. Так что сюжет весь насмарку.

0  0
27.05.2019 10:32
- гость -

Россия24 раскачивает лодку!

0  0
27.05.2019 10:34
- гость -

27.05.2019 10:25
-гость-

Журналист тоже стремится к "успеху". Больше жареного, больше драк. Все в духе времени.

0  0
27.05.2019 10:35
- гость -

27.05.2019 10:22
- гость -
Конечно. если это место займёт какой-нибудь яблочник, навальнёнок, ходорковец или любой другой "со светлым лицом", завтра в данном районе наступит коммунизм. И не нужно заявлять, что сие существует только в "современной России". К сожалению. большинство людей рвутся во власть отнюдь не для улучшения жизни народа. Разница, на мой взгляд, бывает одна - кто-то делает дело, а потом смотрит где бы отщипнуть себе, а кто-то хапает ртом и ж.., а уж если остаётся время и ресурсы, то делает дело. И вот тут нужно рассматривать вопрос конкретно о каждом, а не орать про "всю власть" или "всю Россию".

0  0
27.05.2019 10:57
гость

-гость- 10:35
это вас повар к таким глубинным мыслям привел?

0  0
27.05.2019 10:59
- гость -

Заместителю секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко стыдно,что местные жители живут в нечеловеческих условиях, когда сам глава района живет в огромном коттедже, построенном компанией, которая выиграла завышенный тендер на полмиллиарда рублей.Стыдно также за арендный бизнес адвоката Зайцева.И поэтому его лицо краснеет.

0  0
27.05.2019 11:03
- гость -

27.05.2019 10:35
- гость -

Этого никогда не будет в обществе, где главным принципом является "личный успех".

Даже если вы являетесь исключением, заботитесь о благе народа (общества), и каким-то случайным образом оказались на месте главы, то вас очень скоро вытеснят "успешные" конкуренты.

Михаил Евдокимов --- яркий пример.

0  0
27.05.2019 11:05
- гость -

то 10:57 На эти мысли наводит Навальный,который бичует власть предержащих.А в свободное от бичевание время катается всей семьёй на слоне.

0  0
27.05.2019 11:17
гость

-гость- 11:05
благодаря Навальному мы узнаем кто катается на народе и кто жирует за его счет андестент?

0  0
27.05.2019 11:22
- гость -

Я про подобное,что он "сообщает" читал в перестроечное время в журнале "Спид инфо".Когда интернет ещё не был развит.

0  0
27.05.2019 11:28
- гость -


27.05.2019 10:57
гость


По какому повару вы постоянно страдаете?

0  0
27.05.2019 11:31
-гость-

-гость- 11:22
при современных технологиях, игры в "их там нет" и "вы все врете" не канают

0  0
27.05.2019 11:33
гость

-гость- 11:28
тот самый, который на крючке у Мюллера lol

0  0
27.05.2019 11:37
- гость -

Зато канает гнусное покушение агентов Кремля с применением боевого армейского отравляющего вещества в тихом английском городке Солсбери.

0  0
27.05.2019 11:41
- гость -

Сам Навальный тоже вполне "успешный" господин. Элитная квартирка в Москве, дочку пристроил в стэнфорд, и т.д. Навальный ничем не отличается от тех, кого разоблачает.

0  0
27.05.2019 11:42
гость

-гость- 11:37
полностью с вами согласен, там были просто геи-туристы...они на шпиль приезжали...посмотреть

0  0
27.05.2019 11:43
- гость -

В его трудовую книжку глянуть бы хоть одним глазком.Он же сам любит заглядывать и распечатывать сканы.

0  0
27.05.2019 11:44
-гость-

-гость- 11:41
да какой успех!? виноградника то в Тускане нет lol

0  0
27.05.2019 11:45
- гость -

11:41
- гость -
А Навальный чиновник?

0  0
27.05.2019 11:49
- гость -

Пока заявления терезы мэй подобны пустобрёху собачонки.Столько времени прошло,доказательств никаких. И это при современных технологиях?!Скотланд ярд,ми-5,ми-6,ми-ми,си-си,4,3,2,1 совсем нюх потеряли?

0  0
27.05.2019 11:51
- гость -

11:43
- гость -
В его трудовую книжку глянуть бы хоть одним глазком

Ты лучше загляни в трудовую путинского повара Пригожина, который за педофилию отбывал при совках.

0  0
27.05.2019 11:52
- гость -

11:49
- гость -
Чепигу и Мишкина давно рассекретили.

0  0
27.05.2019 11:53
- гость -

Навальный-разоблачитель воровства и мошенничества в отдельно взятой партии.

0  0
27.05.2019 11:54
- гость -

А Навальный чиновник?

Воровать будучи нечиновником можно? Навальнятки, у вас шиза прогрессирует.

0  0
27.05.2019 11:55
ненавальный

27.05.2019 11:44
-гость-

Может и есть ... Про это он сам скорее всего не расскажет никогда.

0  0
27.05.2019 11:57
- гость -

Что се значит "рассекретили"?В курсе в чём их обвиняют власти бритов?

0  0
27.05.2019 11:57
- гость -

11:54
- гость -
Что он у тебя своровал?

0  0
27.05.2019 11:59
- гость -

11:57
- гость -
Не суетись под клиентом. Всему миру понятно, кто траванул Скрипалей.

0  0
27.05.2019 12:02
- гость -

Что он у тебя своровал?

Мозг. Только у тебя, а не у меня.

0  0
27.05.2019 12:02
- гость -

Всему миру понятно, кто траванул Скрипалей.


Вот и еще один обворованный.

0  0
27.05.2019 12:08
- гость -

Что он у тебя своровал?
навальный поколебал веру в правосудие.Будучи новоиспечённым юристом,нисколько не оглядываясь, с низкого старта ринулся незаконно обогащаться,пользуясь знаниями,которые только что приобрёл.

0  0
27.05.2019 12:10
- гость -

Ты и весь мир понимают.Но некоторые недопонимают )))

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