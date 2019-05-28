На жителя Смоленска завели дело о неуважении к власти из-за фотографии Путина под новостью о штрафе за неуважение к власти, сообщает Newsru.com.
На Сергея Командирова составили протокол об административном правонарушении за оскорбление представителя власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ) за публикацию в соцсети "ВКонтакте" фотографии президента России Владимира Путина. Таким образом мужчина отреагировал на пост о первом применении закона о неуважении к власти в Новгородской области.
По мнению полиции, Командиров распространил в Сети "информацию, выражающую в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в РФ".
Отмечается, что в полиции Командирову посоветовали признать вину и раскаяться в содеянном, чтобы административный штраф был минимальным.
"Я не заставляю, просто я вам подсказываю, как лучше бы было для вас", – процитировал мужчина слова полицейского.
Командирову грозит арест до 15 суток или штраф от 30 до 300 тысяч рублей. По его словам, в материалах дела указано, что Центр по противодействию экстремизму проверил пост, "опросил представителей общественности, двух девушек 1999-го и 2000 года рождения и после этого отправил материалы в УМВД".
Также был направлен рапорт в Следственный комитет для проверки. Впрочем, СК не усмотрел признаков уголовных деяний в действиях Командирова и передал материалы обратно в УМВД для привлечения его к административной ответственности. Дело о правонарушении будет рассматривать Ленинский районный суд Смоленска.
Комментарии
цирк
наш дядя очень долго правил,
так, что умишком занемог -
он уважать себя заставил
и лучше выдумать не смог.
даже не "очень долго правил", а "слишком долго"
Дайте-ка я угадаю, как фамилии у этих "свидетельниц"... Случаем не Битнер и Исаенко?
пошла жара! хорошо что сейчас есть интернет, будет кому предъявить, когда дедушку вынесут
Причем тут неуважение к власти ? Власть принадлежит народу,согласно Конституции (Статья 3 Конституции Российской Федерации гласит, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ.).А все эти чиновники ,называющие себя властью-простые работники ,нанятые народом для работы на страну и народ… Оскорбление власти-это оскорбление народа…а оскорбления народа в публикации Командирова нет.
Владимир Владимирович очень уважаемый, все правильно в нашей стране делает. Остальная власть тоже очень уважаемая. Уважаю такую власть, которая может простого неуважаемого человека оштрафовать, посадить в тюрьму. Если ты не власть - то тебя можно не уважать. Все верно.
28.05.2019 16:55
Циничный котик
"Власть принадлежит народу,согласно Конституции"
И действительно так!
А вот цитирование Конституции РФ в той части, где написано, что "власть принадлежит народу", честно говоря, уже тянет на экстремизм. За это бы лет 5-7 расстрела давать.