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Россиянина накажут за неуважение к власти под новостью о неуважении к власти

, ИА "Амител"
Полиция привлекла двух девушек 1999-го и 2000 года рождения как свидетелей
Мужчине грозит арест до 15 суток или штраф от 30 до 300 тысяч рублей / Фото: weacom.ru

Мужчине грозит арест до 15 суток или штраф от 30 до 300 тысяч рублей / Фото: weacom.ru

На жителя Смоленска завели дело о неуважении к власти из-за фотографии Путина под новостью о штрафе за неуважение к власти, сообщает Newsru.com.

На Сергея Командирова составили протокол об административном правонарушении за оскорбление представителя власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ) за публикацию в соцсети "ВКонтакте" фотографии президента России Владимира Путина. Таким образом мужчина отреагировал на пост о первом применении закона о неуважении к власти в Новгородской области.

По мнению полиции, Командиров распространил в Сети "информацию, выражающую в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Отмечается, что в полиции Командирову посоветовали признать вину и раскаяться в содеянном, чтобы административный штраф был минимальным.

"Я не заставляю, просто я вам подсказываю, как лучше бы было для вас", – процитировал мужчина слова полицейского.

Командирову грозит арест до 15 суток или штраф от 30 до 300 тысяч рублей. По его словам, в материалах дела указано, что Центр по противодействию экстремизму проверил пост, "опросил представителей общественности, двух девушек 1999-го и 2000 года рождения и после этого отправил материалы в УМВД".

Также был направлен рапорт в Следственный комитет для проверки. Впрочем, СК не усмотрел признаков уголовных деяний в действиях Командирова и передал материалы обратно в УМВД для привлечения его к административной ответственности. Дело о правонарушении будет рассматривать Ленинский районный суд Смоленска.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

28.05.2019 16:04
- гость -

цирк

1  0
28.05.2019 16:13
Гонец из Пензы

наш дядя очень долго правил,
так, что умишком занемог -
он уважать себя заставил
и лучше выдумать не смог.

1  0
28.05.2019 16:15
Гонец из Пензы

даже не "очень долго правил", а "слишком долго"

1  0
28.05.2019 16:36
- гость -

Дайте-ка я угадаю, как фамилии у этих "свидетельниц"... Случаем не Битнер и Исаенко?

0  0
28.05.2019 16:51
-гость-

пошла жара! хорошо что сейчас есть интернет, будет кому предъявить, когда дедушку вынесут

0  0
28.05.2019 16:55
Циничный котик

Причем тут неуважение к власти ? Власть принадлежит народу,согласно Конституции (Статья 3 Конституции Российской Федерации гласит, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ.).А все эти чиновники ,называющие себя властью-простые работники ,нанятые народом для работы на страну и народ… Оскорбление власти-это оскорбление народа…а оскорбления народа в публикации Командирова нет.

0  0
28.05.2019 18:06
Гость

Владимир Владимирович очень уважаемый, все правильно в нашей стране делает. Остальная власть тоже очень уважаемая. Уважаю такую власть, которая может простого неуважаемого человека оштрафовать, посадить в тюрьму. Если ты не власть - то тебя можно не уважать. Все верно.

0  0
28.05.2019 18:12
- гость -

28.05.2019 16:55
Циничный котик
"Власть принадлежит народу,согласно Конституции"
И действительно так!

0  0
28.05.2019 18:21
- гость -

А вот цитирование Конституции РФ в той части, где написано, что "власть принадлежит народу", честно говоря, уже тянет на экстремизм. За это бы лет 5-7 расстрела давать.

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