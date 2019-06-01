Конкурс эссе про врачей и медсестер проводят в Алтайском крае

Конкурс эссе "Лучший медицинский и фармацевтический работник" проводят в Алтайском крае, главный приз – путевка в грязелечебницу г. Яровое.

Как сообщает Минздрав Алтайского края, традиционный конкурс приурочен ко Дню медицинского работника, который отмечают в третье воскресенье июня. Профессиональный праздник – это хороший повод, чтобы поблагодарить за нелегкий труд врача, медсестру, фармацевта или санитарку, а сделать это можно в форме эссе.

Работы на конкурс принимают до 10 июня на адрес электронной почты press@zdravalt.ru с пометкой "На конкурс!". Победителя определит жюри, в состав которого вошли представители Общественного совета при Министерстве здравоохранения Алтайского края, а также сотрудники Минздрава и "Алтайского фармацевтического Союза", журналисты и редакторы региональных изданий.