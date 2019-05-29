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Новости

Назарбаев вручил Путину орден имени Назарбаева

, ИА "Амител"
"Хотел бы поблагодарить вас за награду", – сказал Путин
Путин поблагодарил Назарбаева за врученную награду / Фото: kz.mir24.tv

Путин поблагодарил Назарбаева за врученную награду / Фото: kz.mir24.tv

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил орден президенту России Владимиру Путину, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Отмечается, что орден носит имя "Первого президента Казахстана – лидера нации Нурсултана Назарбаева".

"Несмотря на непростые времена, взаимная торговля между нами растет. Увеличивается количество совместных предприятий", – сказал Назарбаев.

Путин поблагодарил Назарбаева за врученную награду, выразив уверенность в развитии стратегического взаимодействия между странами.

"Хотел бы поблагодарить вас за награду, и за то, что было сделано в деле интеграции, двусторонних отношениях и развитии стратегического взаимодействия России и Казахстана. В этом имеется огромная Ваша заслуга", – сказал Путин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.05.2019 08:24
Гостьь

Петушка хвалит кукуха за то,
что хвалит он петушку ...

0  0
29.05.2019 09:20
- гость -

Теперь очередь Путина подарить медаль Назарбаеву, пусть бряцкает цацкой тоже

0  0
29.05.2019 09:46
- гость -

СССРовская ещё традиция, коллекционировать значки.

0  0
29.05.2019 11:41
- гость -

Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство — чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды —
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком

0  0
29.05.2019 12:36
- гость -

Орден "Путин" ему срочно вручить, пока не издох.

0  0
29.05.2019 15:21
Виктор

А Путин вручил Назырбаеву орден Путина.

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