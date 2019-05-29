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Новости

Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина

, ИА "Амител"
Валерий Федоров считает, что причина в не растущих доходах населения
Рейтинг Путина, согласно результатам опросов, в мае 2019 года оказался рекордно низким / Фото: сайт Кремля

Рейтинг Путина, согласно результатам опросов, в мае 2019 года оказался рекордно низким / Фото: сайт Кремля

Руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире телеканала "Дождь" объяснил, почему рейтинг президента России Владимира Путина, согласно результатам опросов, в мае 2019 года оказался рекордно низким – о доверии президенту заявили лишь 31,7% населения.

Как сообщает газета "Ведомости", он считает, что такой результат демонстрирует непонимание граждан, когда они станут жить лучше.

"По данным статистиков, – им, правда, сегодня немногие верят, – последние пять лет наши доходы не растут", – уточнил Федоров.

По его словам, несмотря на то, что острая фаза кризиса миновала еще в 2016 году, существенных улучшений качестве жизни не наблюдается.

При этом многие не верят, что в следующие годы произойдет какой-то скачок в их материальном положении.

"Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались бы легче", – уверен Федоров.

Отправной точкой к этому стало повышение пенсионного возраста, основываясь на статистике, утверждает глава ВЦИОМ.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

29.05.2019 10:44
- гость -

Прошу отнестись к этому - с пониманием

0  0
29.05.2019 10:46
Гость

Либераст на Либерасте, о них говорят, они же обсуждают. Они и объяснять народу выходят, что народ думает.

0  0
29.05.2019 10:48
- гость -

"непонимание граждан, когда они станут жить лучше" Прям в точку! И так же, нет понимания когда же все это прикратится????

0  0
29.05.2019 10:50
- гость -

И еще один момент, Путин сказал, как только он почувствует, что теряет доверие граждан он ни на минуту не останется на посту.

0  0
29.05.2019 10:56
- гость -

Не, ну хлопец же говорит обратное - доходы населения неуклонно растут! Федоров и население почему ему не верят?! А рейтинг к выборам подтянут до 80%...

0  0
29.05.2019 10:58
29.05.2019 10:50 - гость

Ещё он говорил, что при нём не будет повышен пенсионный возраст. Кто ж его отпустит? Крышу-то.

0  0
29.05.2019 11:00
- гость -

И другой момент. Путин сказал,что пока он лигитивный, срок дожытия будет увеличен вместе с неувеличением пенсионного возраста.Прям чё не скажет- всё Нам так!

0  0
29.05.2019 11:01
Леня

Продолжайте взрослые сказки слушать........

0  0
29.05.2019 11:13
- гость -

странно что решились такую статью опубликовать, будет им атата

0  0
29.05.2019 11:15
- гость -

Они тоже не дураки - воздушные замки можно строить но не долго

0  0
29.05.2019 11:16
- гость -

Здесь коронное слово "непонимание". Как то я увольнялся с работы, вызвал меня директор и говорит почему? а я ему да денег мало платите, а он такой фыркнув ну все понятно просто ты НЕ ПОНИМАЕШЬ как тебе зарплата из частей складывается! из 5 частей Карл!! Но я то каждый месяц получаю шиш, какая мне разница хоть из 10 частей! Может стоило мне ПОНЯТЬ и сразу жизнь бы приобрела розовый цвет...

0  0
29.05.2019 11:20
- гость -

"...такой результат демонстрирует непонимание граждан, когда они станут жить лучше."
_______

Опять, не повезло власти с народом - ни хрена не понимают, что власть для них же балбесов старается. Например налоги и пенсионный возраст повышают - полное отсутствие патриатизьма со скрепами.
Неблагодарный народишко...

0  0
29.05.2019 11:24
- гость -

Веры нет... Надо вселить... Вон сооружений сколько культовых...

0  0
29.05.2019 11:31
- гость -

Какой рост то?! После захвата Крыма все россияне кто работают за рубли стали просто в 2 раза беднее!

0  0
29.05.2019 11:38
АБОРИГЕН

Уже не 86%, но и 31,7% это тоже очень много, каждый 3-й считай клинический идиот.

0  0
29.05.2019 11:40
- гость -

"По данным статистиков, – им, правда, сегодня немногие верят, – последние пять лет наши доходы не растут", – уточнил Федоров.

Если даже лживые статистики говорят, что роста уровня жизни нет, значит по факту имеем резкое падение благосостояния народа. Хотя... достаточно просто зайти в магазин и посмотреть на цены.

0  0
29.05.2019 11:43
- гость -

Рано или поздно, но холодильник выбьет из дарагихрасиян всю дурь, которую в них с 2014 года забивает телевизор

0  0
29.05.2019 11:45
- гость -

И опять же, врут статистики про 31% поддержки Путина. Не может быть на Руси столько кретинов...

0  0
29.05.2019 12:12
krash

А что непонятного в том, почему доверие теряется?
Может просто прекратить врать?
Доходы будут расти - повысили налоги, обременили дополнительными.
Пенс. возраст не поднимется - поднял.
Уйду если доверие начнет падать - доверие падает, он сидит, к сожалению в кресле.

Как можно верить человеку в стране, где люди живут на прожиточный минимум, на который не хватает на жизнь, при этом слыша как президент заявляет публично, что не знает даже своей зарплаты, что складывает ее не пересчитывая, тем самым показывая, сколько у него бабла.

Народ наконец то начинает понимать, кто у власти, и что, все не для народа.

0  0
29.05.2019 12:19
- гость -

Владимир Путин молодец!
Политик, лидер и боец!

0  0
29.05.2019 13:59
- гость -

Сначала мы жили бедно а потом нас обокрали

0  0
29.05.2019 14:14
Гога

Одни в уши дуют, что средняя зарплата растет и растет, никак остановиться не может. Растет.
Другие дуют, что статистике народ не верит (что живет оказывается хуже), хотя та же статистика говорит, что лучше, что зарплата растет.
Кому верить?
Только президенту, он то не соврёт!

Я считаю эту статью, оскорблением власти.

0  0
29.05.2019 14:18
- гость -

Я одного не пойму: на кой все эти рейтинги при царизме?

0  0
29.05.2019 14:21
- гость -

Сначала мы жили бедно а потом нас обокрали

0  0
29.05.2019 14:25
-гость-

все кранты? и троли пригоженские не спасают уже?

0  0
29.05.2019 14:26
борис

прокатить их на выборах пенсионный возраст подняли а сами давно на пенсии дети их денег им хватить на воровали а наши им не нужны

0  0
29.05.2019 16:29
гость

Ой как свидомые бьются за наше благополучие в комментах , пупы не надорвите . Сами разберёмся с властями без ваших " подсказок " . Вы сначала у себя порядок наведите , а то только скакать и можете . Про своих мы и сами всё знаем , но Крым - наш .

0  0
29.05.2019 16:46
Док

Как далеки они от народа...

0  0
29.05.2019 16:47
- гость -

О, из 31% путриот нарисовался и тоже говорит, что путинская статистика врет, а 69% с Украины,
Мы тут болезный, рядом с тобою.

0  0
29.05.2019 17:27
гость

О , кочеты запели , мы и не сомневались , что вы тут пасётесь , у себя - то всё пропели .

0  0
29.05.2019 17:42
- гость -

29.05.2019 17:27
гость
О , кочеты запели , мы и не сомневались

Срочно к доктору, пациент - вам везде украинцы мерещатся (жертва Кисельтв?), к тому же говорить о себе во множественном числе... это уже в палату к Наполеону!))

0  0
29.05.2019 17:47
- гость -

Бандитская клептократия.

0  0
29.05.2019 18:10
- гость -

Враньё и лицемерие - вот причины. Неужели кому-то не понятно с кем мы имеем дело?

0  0
29.05.2019 18:58
гостю 17:42

А вы смотрите кисель- тв и знаете о чём оно ? Оо , и с Наполеоном в палате уже были ( ну раз знаете где он обитает ) ? Да вы знаток ! ( эх ты так тупо спалился )

0  0
29.05.2019 19:15
- гость -

29.05.2019 18:58
гостю 17:42
Какой то детский лепет пишете, спасибо, что показали уровень пропутинского электората.
Но больше можете не утруждаться, вы мне не интересны.

0  0
29.05.2019 23:59
гостю19:15

Это понятно ответить то нечего .Что интересно ведь сам начал к словам придираться , хотя беседовать с тобой и мне было неинтересно , да и незачем .
А у вас , свидомых , уровень то огого какой , вот только зачем на наши сайты ходите и выёживаетесь .Вы у себя разберитесь , а мы сами , без сопливых , знаем как нам с нашими быть .

0  0
30.05.2019 08:02
- гость -

29.05.2019 23:59

Опять про свидомых пишете, болезный, да ещё и ночью. Ну, что тут можно сказать, дорогой запутинец... Как врач могу посоветовать вам даже не обращаться в поликлинику на Луговую, а ехать сразу в стационар, в поселке Новосиликатном (если вы барнаулец, а не из Северной Кореи засланный казачок))) И да, я побывал во всех больницах Барнаула будучи на обучении и видел много интересного, так что прислушайтесь к моему совету. И не смотрите так до поздна телевизор, особенно новости, а то и не такое начнет мерещиться.

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