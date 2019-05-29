Руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире телеканала "Дождь" объяснил, почему рейтинг президента России Владимира Путина, согласно результатам опросов, в мае 2019 года оказался рекордно низким – о доверии президенту заявили лишь 31,7% населения.
Как сообщает газета "Ведомости", он считает, что такой результат демонстрирует непонимание граждан, когда они станут жить лучше.
"По данным статистиков, – им, правда, сегодня немногие верят, – последние пять лет наши доходы не растут", – уточнил Федоров.
По его словам, несмотря на то, что острая фаза кризиса миновала еще в 2016 году, существенных улучшений качестве жизни не наблюдается.
При этом многие не верят, что в следующие годы произойдет какой-то скачок в их материальном положении.
"Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались бы легче", – уверен Федоров.
Отправной точкой к этому стало повышение пенсионного возраста, основываясь на статистике, утверждает глава ВЦИОМ.
Комментарии
Прошу отнестись к этому - с пониманием
Либераст на Либерасте, о них говорят, они же обсуждают. Они и объяснять народу выходят, что народ думает.
"непонимание граждан, когда они станут жить лучше" Прям в точку! И так же, нет понимания когда же все это прикратится????
И еще один момент, Путин сказал, как только он почувствует, что теряет доверие граждан он ни на минуту не останется на посту.
Не, ну хлопец же говорит обратное - доходы населения неуклонно растут! Федоров и население почему ему не верят?! А рейтинг к выборам подтянут до 80%...
Ещё он говорил, что при нём не будет повышен пенсионный возраст. Кто ж его отпустит? Крышу-то.
И другой момент. Путин сказал,что пока он лигитивный, срок дожытия будет увеличен вместе с неувеличением пенсионного возраста.Прям чё не скажет- всё Нам так!
Продолжайте взрослые сказки слушать........
странно что решились такую статью опубликовать, будет им атата
Они тоже не дураки - воздушные замки можно строить но не долго
Здесь коронное слово "непонимание". Как то я увольнялся с работы, вызвал меня директор и говорит почему? а я ему да денег мало платите, а он такой фыркнув ну все понятно просто ты НЕ ПОНИМАЕШЬ как тебе зарплата из частей складывается! из 5 частей Карл!! Но я то каждый месяц получаю шиш, какая мне разница хоть из 10 частей! Может стоило мне ПОНЯТЬ и сразу жизнь бы приобрела розовый цвет...
"...такой результат демонстрирует непонимание граждан, когда они станут жить лучше."
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Опять, не повезло власти с народом - ни хрена не понимают, что власть для них же балбесов старается. Например налоги и пенсионный возраст повышают - полное отсутствие патриатизьма со скрепами.
Неблагодарный народишко...
Веры нет... Надо вселить... Вон сооружений сколько культовых...
Какой рост то?! После захвата Крыма все россияне кто работают за рубли стали просто в 2 раза беднее!
Уже не 86%, но и 31,7% это тоже очень много, каждый 3-й считай клинический идиот.
"По данным статистиков, – им, правда, сегодня немногие верят, – последние пять лет наши доходы не растут", – уточнил Федоров.
Если даже лживые статистики говорят, что роста уровня жизни нет, значит по факту имеем резкое падение благосостояния народа. Хотя... достаточно просто зайти в магазин и посмотреть на цены.
Рано или поздно, но холодильник выбьет из дарагихрасиян всю дурь, которую в них с 2014 года забивает телевизор
И опять же, врут статистики про 31% поддержки Путина. Не может быть на Руси столько кретинов...
А что непонятного в том, почему доверие теряется?
Может просто прекратить врать?
Доходы будут расти - повысили налоги, обременили дополнительными.
Пенс. возраст не поднимется - поднял.
Уйду если доверие начнет падать - доверие падает, он сидит, к сожалению в кресле.
Как можно верить человеку в стране, где люди живут на прожиточный минимум, на который не хватает на жизнь, при этом слыша как президент заявляет публично, что не знает даже своей зарплаты, что складывает ее не пересчитывая, тем самым показывая, сколько у него бабла.
Народ наконец то начинает понимать, кто у власти, и что, все не для народа.
Владимир Путин молодец!
Политик, лидер и боец!
Сначала мы жили бедно а потом нас обокрали
Одни в уши дуют, что средняя зарплата растет и растет, никак остановиться не может. Растет.
Другие дуют, что статистике народ не верит (что живет оказывается хуже), хотя та же статистика говорит, что лучше, что зарплата растет.
Кому верить?
Только президенту, он то не соврёт!
Я считаю эту статью, оскорблением власти.
Я одного не пойму: на кой все эти рейтинги при царизме?
Сначала мы жили бедно а потом нас обокрали
все кранты? и троли пригоженские не спасают уже?
прокатить их на выборах пенсионный возраст подняли а сами давно на пенсии дети их денег им хватить на воровали а наши им не нужны
Ой как свидомые бьются за наше благополучие в комментах , пупы не надорвите . Сами разберёмся с властями без ваших " подсказок " . Вы сначала у себя порядок наведите , а то только скакать и можете . Про своих мы и сами всё знаем , но Крым - наш .
Как далеки они от народа...
О, из 31% путриот нарисовался и тоже говорит, что путинская статистика врет, а 69% с Украины,
Мы тут болезный, рядом с тобою.
О , кочеты запели , мы и не сомневались , что вы тут пасётесь , у себя - то всё пропели .
29.05.2019 17:27
гость
О , кочеты запели , мы и не сомневались
Срочно к доктору, пациент - вам везде украинцы мерещатся (жертва Кисельтв?), к тому же говорить о себе во множественном числе... это уже в палату к Наполеону!))
Бандитская клептократия.
Враньё и лицемерие - вот причины. Неужели кому-то не понятно с кем мы имеем дело?
А вы смотрите кисель- тв и знаете о чём оно ? Оо , и с Наполеоном в палате уже были ( ну раз знаете где он обитает ) ? Да вы знаток ! ( эх ты так тупо спалился )
29.05.2019 18:58
гостю 17:42
Какой то детский лепет пишете, спасибо, что показали уровень пропутинского электората.
Но больше можете не утруждаться, вы мне не интересны.
Это понятно ответить то нечего .Что интересно ведь сам начал к словам придираться , хотя беседовать с тобой и мне было неинтересно , да и незачем .
А у вас , свидомых , уровень то огого какой , вот только зачем на наши сайты ходите и выёживаетесь .Вы у себя разберитесь , а мы сами , без сопливых , знаем как нам с нашими быть .
29.05.2019 23:59
Опять про свидомых пишете, болезный, да ещё и ночью. Ну, что тут можно сказать, дорогой запутинец... Как врач могу посоветовать вам даже не обращаться в поликлинику на Луговую, а ехать сразу в стационар, в поселке Новосиликатном (если вы барнаулец, а не из Северной Кореи засланный казачок))) И да, я побывал во всех больницах Барнаула будучи на обучении и видел много интересного, так что прислушайтесь к моему совету. И не смотрите так до поздна телевизор, особенно новости, а то и не такое начнет мерещиться.