Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому коммунальщикам запрещено передавать свои права на взыскание задолженности за услуги ЖКХ коллекторам и иным третьим лицам.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, права на взыскание долгов после принятия соответствующего закона могут быть переданы только профессиональным участникам сферы коммунальных услуг.

В их числе ЖСК, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании.

"Законопроектом, который был принят в первом чтении, мы вводим прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан по услугам ЖКХ", – констатировал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.