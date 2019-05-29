Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому коммунальщикам запрещено передавать свои права на взыскание задолженности за услуги ЖКХ коллекторам и иным третьим лицам.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, права на взыскание долгов после принятия соответствующего закона могут быть переданы только профессиональным участникам сферы коммунальных услуг.
В их числе ЖСК, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании.
"Законопроектом, который был принят в первом чтении, мы вводим прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан по услугам ЖКХ", – констатировал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Комментарии
Это что, синичье всякое теперь и дальше будет бухать, а мы за них платить будем?
Покупал, покупаю и буду покупать долги в сфере жкх.
30.05.2019 07:24
Роман
Покупал, покупаю и буду покупать долги в сфере жкх.
ТЫ КОЛЛЕКТОР???