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Онищенко посоветовал пенсионерам "жить чуть-чуть впроголодь"

, ИА "Амител"
В сочетании с физическими нагрузками – это эффективный способ уменьшить избыточный вес
Онищенко подтвердил, что физическая нагрузка для уменьшения избыточного веса очень эффективна / Фото: infreactor.org

Онищенко подтвердил, что физическая нагрузка для уменьшения избыточного веса очень эффективна / Фото: infreactor.org

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал RNS результаты исследования американской гериатрической ассоциации, которые рекомендовали пожилым людям интервальные тренировки для сжигания брюшного жира.

Онищенко подтвердил, что физическая нагрузка для уменьшения избыточного веса очень эффективна, но в то же время ее не следует применять в случаях тяжелого диабета и болезней сердца.

В то же время он уточнил, что для полноценного эффекта также следует следить за объемами потребляемой пищи, так как у пенсионеров уменьшены обменные процессы организма.

"Сочетание – жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой – самое эффективное", – констатировал депутат Госдумы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

30.05.2019 07:36
- гость -

наши бабушки с дедушками и так светятся и на ветру шатаются от худобы, фу таким циничным быть, шоб тебе впроголодь доживать старость

0  0
30.05.2019 08:14
могиканин

его за изобретение всяких гриппов удавить надо,мало кто нанес столько вреда крестьянам. вот же циничная ....,хоть бы помолчал про голод.

0  0
30.05.2019 08:34
- гость -

А депутатам думы он почему не советует жить впроголодь? Посмотришь на них - животы висят, жо...ы на кресле не помещаются, по лицам жир вот вот потечет!

0  0
30.05.2019 08:38
месный

30.05.2019 08:34
- гость -

Некоторые ваще зажрались и с жиру бесятся вон клещь ваще за дисятки лимонов часы швецарские коллекционирует, а нам суверенный интернет придумал

0  0
30.05.2019 08:46
- гость -

оне с голоду пухнут, бедные депутатики(

0  0
30.05.2019 09:16
гостья

Какой умный,а я бы не догадалась....

0  0
30.05.2019 09:44
Filin

Господин Онищенко новую реформу анонсировал?

0  0
30.05.2019 11:14
- гость -

30.05.2019 07:36
- гость -
Хорошо что Вы столь самокритичны. Лично мои не шатаются, они воспитали детей правильно.

0  0
30.05.2019 11:33
A1isa

типо работайте за минималку до 70 лет

0  0
30.05.2019 11:52
Надежда

Не дождетесь!!!!

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