Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал RNS результаты исследования американской гериатрической ассоциации, которые рекомендовали пожилым людям интервальные тренировки для сжигания брюшного жира.
Онищенко подтвердил, что физическая нагрузка для уменьшения избыточного веса очень эффективна, но в то же время ее не следует применять в случаях тяжелого диабета и болезней сердца.
В то же время он уточнил, что для полноценного эффекта также следует следить за объемами потребляемой пищи, так как у пенсионеров уменьшены обменные процессы организма.
"Сочетание – жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой – самое эффективное", – констатировал депутат Госдумы.
Комментарии
наши бабушки с дедушками и так светятся и на ветру шатаются от худобы, фу таким циничным быть, шоб тебе впроголодь доживать старость
его за изобретение всяких гриппов удавить надо,мало кто нанес столько вреда крестьянам. вот же циничная ....,хоть бы помолчал про голод.
А депутатам думы он почему не советует жить впроголодь? Посмотришь на них - животы висят, жо...ы на кресле не помещаются, по лицам жир вот вот потечет!
30.05.2019 08:34
- гость -
Некоторые ваще зажрались и с жиру бесятся вон клещь ваще за дисятки лимонов часы швецарские коллекционирует, а нам суверенный интернет придумал
оне с голоду пухнут, бедные депутатики(
Какой умный,а я бы не догадалась....
Господин Онищенко новую реформу анонсировал?
30.05.2019 07:36
- гость -
Хорошо что Вы столь самокритичны. Лично мои не шатаются, они воспитали детей правильно.
типо работайте за минималку до 70 лет
Не дождетесь!!!!