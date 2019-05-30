Барнаульская спортсменка завоевала медаль Кубка России по легкой атлетике. Соревнования состоялись в Сочи и Адлере 28-29 мая. Полина Миллер финишировала второй в забеге на двести метров. Она показала результат 23,20 секунды. Победительницей стала пятикратная чемпионка России Екатерина Смирнова из Москвы. Она опередила барнаульскую легкоатлетку на девять сотых секунды. В первый день соревнований алтайские спортсмены Ильдар Надыров и Евгений Кунц стали бронзовыми призерами в забегах на три тысячи метров с препятствиями и полторы тысячи метров.