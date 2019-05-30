Впервые в Алтайском крае пройдет массовое краевое детско-родительское собрание в субботу, 1 июня, в День защиты детей. Подробности сообщает пресс-служба администрации региона.

Собрание состоится в барнаульской школе №53 (улица Космонавтов, 23). Для семей, а прийти можно и нужно с детьми, будут организованы консультации педагогов, психологов, врачей, им можно будет задать любые интересующие вас вопросы.

В 11 часов презентуют проекты и программы образовательных организаций Алтайского края, в том числе "Шахматы в школе", "Сохрани жизнь", "Российское движение школьников", "Юнармия", "Дополнительное образование" и другие. Гости смогут посетить музей школы и 3D-панораму "Битва за Москву", поиграть в игры, пройти по туристической тропе "Золотой Алтай", принять участие в викторине по истории Великой Отечественной войны.

На площадке пройдут консультации врачей Центра здоровья, детям покажут фильмы по здоровому образу жизни, проведут профилактические беседы и мастер-классы.

С родителями будут работать психологи Краевого кризисного центра для женщин по темам общения с ребенком или подростком, возрастных кризисов и отношений в семье.

В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства региона Ирина Долгова, Уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева, председатель комитета по социальной политике АКЗС Татьяна Ильюченко.