Опрос ВЦИОМ показал резкое падение количества непьющих граждан России, сообщает ТАСС.

Если в 2018 году о полном отказе от алкоголя заявляли 40% совершеннолетних граждан, то в 2019-м – 33%.

Соответственно, доля людей, периодически употребляющих спиртное, выросла до 67%. Правда, больше четверти из них (27%) пробует горячительные напитки далеко не каждый месяц.

18% опрошенных признались, что пьют алкоголь 2-3 раза в месяц, 16% – раз в месяц, 6% – несколько раз в неделю.

Опрос проводился 28 мая 2019 года посредством телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.