Россия потратит 7,4 млрд рублей на популяризацию русского языка

В период до 2025 года на популяризацию русского языка в мире Россия потратит 7,4 млрд рублей, пишут "Известия" со ссылкой на документы Министерства просвещения РФ.
В рамках программы планируется открыть онлайн-школы русского языка и интернет-курсы для изучения других предметов на русском, а также создать в Сети различные игры и тренажеры.
Помимо этого, предусмотрена организация 768 просветительских, образовательных и культурных событий за границей, поддержка русских школ за рубежом новыми учебниками и методиками, отбор иностранцев для обучения в российских вузах, а также курсы повышения квалификации для педагогов.
Мероприятиями по продвижению русского языка будут заниматься Минпросвещения, а также Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.
Предыдущая аналогичная программа обошлась федеральному бюджету в 3,7 млрд рублей.
Комментарии
а оно надо вообще?
31.05.2019 09:20
- гость -
Someone needs, someone not
Ja, dat is heel belangrijk voor russische cultuur!
Правильное слово -ПОТРАТИТ. И еще - ОСВОИТ . РАША.
каму эта нужна? итаак сайдет
кто объяснит введение в наших школах уроки родного, то бишь, русского языка????? есть уроки русского языка, теперь ещё будут уроки РОДНОГО языка!!! я понимаю необходимость таких уроков в республиках, НО-у нас в Алтайском крае в школе все говорят на русском и предметы ведутся на русском...какой, нафиг (простите)родной язык?????????
Чтобы язык был популярен в мире, надо быть одним из флагманов в науке, культуре, технологиях. А это не более чем очередная воровская надрывная поттуга.
прежде чем тратить деньги собранные с народа непроходимо согласовать с населением страны ???А НАДО ЛИ ЭТО??? может ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ В ДРУГИХ сферах, например Освоение МАРСА ХХХААА-ХХХААА!!!
Вы бы над программой по литературе подумали в сторону изучения современных писателей, а то этот Пишкинизм-Толстизм бесит не по-детски. Зачем целый месяц учебного периода изучать "Войну и Мир"? Добавьте Сэлинджера, Шоу, Камю, Хаксли, Стругацких, Саймака, Ефремова... Задолбали ваши "преступления и наказания", вместе со всеми стихами Пушкина, прости господи!
Пилим, пилим, пилим..............