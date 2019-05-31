Путин назвал многодетных родителей главными людьми в стране

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения орденов "Родительской славы" в Кремле заявил, что многодетные родители во многом определяют будущее страны, передает ТАСС.

Путин обратил внимание на слова одного из награжденных о том, что в 1990-е годы многодетные родители не думали о поддержке со стороны властей, не ждали оценки от кого бы то ни было, а просто хотели иметь большую семью.

"Все это действительно от Господа, от вашей души, от вашего сердца. Вы и есть те самые главные люди, которые определяют жизнь нашей страны, от которых <…> зависит будущее нашей страны. Потому что все в руках таких молодых людей как ваши дети, а они будут делать и жить так, как вы их благословите, как вы их научите, какое воспитание вы им дадите", – отметил Путин.

Он также выразил уверенность, что в таких семьях не может быть плохого воспитания.