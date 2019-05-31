93-летняя пенсионерка родом из Барнаула потерялась и вынуждена жить в Агинской окружной больнице Забайкальского края, — сообщают местные СМИ. Сообщается, что в медицинское учреждение ее доставили полицейские. Была очень похожа на бродягу, на ней из одежды был только плащ и калоши.

По словам персонала больницы, раньше она жила в Агинском. Дом продан, а сын проживает в Барнауле.

По сообщению СМИ, ранее женщина проживала в Больничном городке. Вечером 29 мая она вышла из приемного отделения АОБ и не вернулась. Сейчас, предположительно, находится в микрорайоне Больничный городок. По крайней мере, в последний раз ее видели там. Знающих о местонахождении бабушки попросили обращаться в дежурную часть: 8 (302) 39 3-45-53, 3-73-71 или в приемное отделение Агинской окружной больницы: 8 (302) 39 3-42-48.

Между тем с редакцией ИА "Амител" связались родственники пенсионерки и пояснили, что пожилая женщина никого не предупредив, самостоятельно уехала в Агинск, чтобы навестить подруг. Как выяснилось, подруги умерли, а знакомых в городе больше нет. Поэтому она оказалась в больнице. Сейчас пенсионерка находится уже по пути домой, рассказали родственники.