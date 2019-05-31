Выемку документов произвели в Управлении лесами Алтайского края

В Алтайском крае произвели выемку документов в региональном Управлении лесами после плановой проверки Рослесхозом РФ, сообщил ИА "Амител" пресс-секретарь губернатора края Дмитрий Негреев.

"По результатам плановой проверки Рослесхозом РФ переданных полномочий в области лесных отношений в Алтайском крае в 2017-2018 годах выявлены возможные нарушения в области заготовки древесины", – рассказал Негреев.

Он отметил, что в связи с этим УФСБ по региону в пятницу, 31 мая, произвело выемку документов в краевом управлении лесами.

"Губернатор проинформирован о произошедшем", – подчеркнул Негреев.