В результате взрывов на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек

В Нижегородской области при взрывах на заводе "Кристалл" в Дзержинске пострадали 19 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.

Это уже второе ЧП на производстве ГосНИИ "Кристалл" за два месяца. В апреле взрыв на производстве произошел из-за сильного пожара. Обошлось без жертв и пострадавших. Тогда в пресс-службе госкорпорации "Ростех", куда входит предприятие, уточнили, что всех работников эвакуировали после появления огня, и в момент взрыва в здании никого не было. Огонь появился в ходе разгрузки материалов, которые применяются в производстве.

Причиной ЧП стало нарушение технологического процесса на производстве. Взрывы произошли в цехе по производству тротила. В результате начался пожар, которому присвоили третий номер сложности.

В данный момент на месте работают сотрудники МЧС. Взрывом уничтожено административное здание.

Как передает ТАСС со ссылкой на ГосНИИ "Кристалл", жертв в результате взрыва нет, так как весь персонал успели эвакуировать.

На месте работает оперативный штаб, куда вошли заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, и.о. министра здравоохранения Елена Саксонова, представители МЧС и администрации города.

Отмечается, что угрозы загрязнения воздуха после взрывов нет.