Прокуратура Орловской области инициировала проверку после видео, где заключенные пируют на территории Ливенской колонии строгого режима (ИК-2).
На записи, опубликованной "Орловскими новостями" видны еда и напитки, которыми "братва лагеря" угощает осужденных в честь православного праздника Пасхи, о чем во всеуслышание было объявлено.
После ответа "Вечно!" на лозунг "Жизнь ворам!" осужденные приступили к трапезе.
Насколько такие праздничные пиры, устраиваемые "братвой", соответствуют уставу ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орловской области и кто за это ответственен, предстоит выяснить сотрудникам прокуратуры.
"В ходе проверки будет дана правовая оценка обеспечения сотрудниками исправительного учреждения режимных требований, соблюдения уголовно-исполнительного законодательства", – сообщает пресс-служба ведомства.
Комментарии
Прокуратуру надо каждые пять лет надо разгонять и набирать новых. Получают сотку а такие рахиты головного мозга.
Где здесь банкет?Обычное застолье в честь праздника,как на всех нормальных зонах!Молодцы пацаны,на свои загнали и отметили!
Анатолий не на свои загнали а у своих родных забрали