Спецназовец Никита Белянкин в Красногорском районе Подмосковья заступился за избиваемого прохожего, после чего получил нож в сердце, сообщает газета "Известия".

Прогуливаясь с девушкой военный заметил, как толпа молодых людей бьет неизвестного человека.

Боец спецподразделения ГРУ попытался остановить избиение, но дворовая шайка не испугалась даже произведенного предупредительного выстрела в воздух из травматического пистолета.

Мужчину повалили на землю и нанесли ему смертельные удары колющим предметом в сердце.

РЕН ТВ опубликовала видео на котором видно, как несколько человек добивают лежачего спецназовца.

По словам друзей, участник военной операции против террористов в Сирии всю жизнь прожил как герой, неоднократно награждался и всегда заступался за слабых.

Правоохранительные органы устанавливают личности убийц.