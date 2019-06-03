Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил о готовящейся отмене советских ГОСТов, которые были приняты до 1991 года, сообщает РИА "Новости".
Речь идет о приблизительно 10 тысячах стандартов. По словам Абрамова, они мешают бизнесу и развитию экономики страны.
Он утверждает, что в ближайшее годы часть из них отменят, другую – пересмотрят.
Руководитель Росстандарта рассказал, что политика на уменьшение среднего возраста национальных стандартов ведется с 2012 года.
За семь лет он снизился с 21 до 17 лет. Однако в ближайшие два года планируется настоящий прорыв. После реформы уже к 2021 году показатель упадет до 10-11 лет, утверждает Абрамов.
Комментарии
заодно и Уголовный Кодекс отменить, как мешающий накоплению средств
да походу старые госты очень мешают выпускать полный фуфел.
На примере тушонки, сравните то что по новому госту делают и, что по старому, в той что по старому, чей старее гост тем там больше мяса, а чем новее тем меньше.
В связи с понижением требований намечается настоящий прорыв через два года.
химию еще ни кто не запрещал есть в РФ- дош@рашка
Надо еще заодно и образование со здравоохранением отменить - согласно новым гостам если батюшка святой водой окропит, то вполне достаточно для вразумления и оздоровления...
ну да, раньше были продукты, и люди были здоровыми, а сейчас пальмовое масло и ГМО, хорошая экономика, потратить 1 рубль, а получить 10. Взять в пример БМК, что они вообще производят, под какой ГОСТ попадает их продукция, молоко, которое не закисает, и которое не имеет ничего общего с молоком....
то, что их отменят еще не значит, что они попадут под запрет. Может найдется какой-нибудь человек, который будет принципиально следовать старому госту, сделав это своим рекламным ходом и фишкой, пусть дорогого, но качественного продукта. Запустит новую торговую марку "ГОСТ" и будет под ним клепать тушенку, консервы, колбасу...
3.06.2019 11:25
- гость -
только вот эта тушенка, консервы и колбаса будут вам очень не по карману как и остальным жителям страны