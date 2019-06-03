Понедельник, 3 Июнь, 15:38

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,38
€ 72,84
Обь
388см -14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Жителей Алтайского края официально отключили от аналогового телевидения

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
С 3 июня наш регион перешел на цифровое вещание
Фото: www.rostov-gorod.ru

Фото: www.rostov-gorod.ru

Аналоговое эфирное вещание федеральных телеканалов в понедельник, 3 июня, отключают. В аналоге, который способен принимать любой телевизор с подключенной антенной, продолжат работать лишь некоторые региональные телеканалы. В Алтайском крае – это "Катунь 24". В "цифре" краевой канал будет также выходить врезками на кнопке, где сейчас идет трансляция ОТР.

Переход России на цифровое ТВ-вещание проходит в три этапа. Первые регионы отключили от аналогового вещания 11 февраля, затем – 15 апреля. После 3 июня у 110 миллионов российских граждан останется доступ только к цифровым каналам. 

Цифровое эфирное телевидение – технология передачи телевизионного изображения и звука при помощи кодирования видеосигнала и сигнала звука с использованием цифровых каналов.

Напомним, что в первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург – 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр". Ко второму мультиплексу относятся "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница!", ТВ3, "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ". Первый мультиплекс был введен в регионе несколько лет назад, и жители края уже сумели оценить преимущество нового формата.

В Алтайском крае около 53 тысяч жителей не имеют доступа к таким технологиям. Это 248 населенных пунктов. Передача сигнала в цифровом формате ЦЭТВ организована посредством 200 передающих станций ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть". Охват населения края цифровым телевизионным сигналом первого мультиплекса (10 общедоступных каналов) составляет 97,6%, второго (еще 10 общедоступных каналов) – 52,4%.

В таких "проблемных" населенных пунктах цифровое телевидение будет транслироваться посредством спутниковых операторов. По состоянию на 24 мая 20 558 домохозяйств из 21 637, расположенных в этих поселениях, уже подключены к спутниковому телевидению. По оставшимся 1079 домохозяйствам органы местного самоуправления ведут работу.

У тех, кто вовремя не успел подключиться, вместо программ федеральных телеканалов в аналоговом формате в течение недели будет транслироваться информационный ролик. На экране будут показываться номера телефонов. Позвонив по ним, можно получить консультацию по оборудованию, которое нужно приобрести и установить для приема цифрового телевидения.

По любым вопросам, касающимся проблем с работой цифрового телевидения, можно обращаться на федеральную горячую линию по телефону: 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный) или на специальный информационный интернет-портал.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

3.06.2019 12:43
Гога

Официально отключили, а так, нет. Работает.

0  0
3.06.2019 13:17
- гость -

ага, еще работает

0  0
3.06.2019 15:23
krash

Фиолетово. У меня кабельное. Хотя нафига, смотреть там нечего, одна украина и дебаты всякие.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
15:31
Право на первоочередное зачисление получили школьники в АлтГТУ 0
15:18
На Алтае прокуратура требует наказать охранника, не пускавшего "скорую" 1
15:02
Пьяный водитель иномарки снес столб в Бийске 0
14:47
Новые дорожные знаки установят на трех участках дорог в Барнауле 0
14:31
А вы сдадите ЕГЭ по русскому языку? Пройдите тест и проверьте 3
14:15
Виктор Томенко повысил вознаграждение за добровольную сдачу оружия на Алтае 2
14:07
Все четко: что нужно сделать, чтобы перейти на цифровое телевещание 0
14:03
Политех выпустил первых "наследников Ползунова" 1
14:01
Новый алтайский завод отгрузил на экспорт первую партию плит MDF 2
13:53
Льготную ипотеку для селян презентовали в Алтайском крае 0
13:38
В самолетах Boeing нашли дефектные детали 2
13:23
Счетная палата выявила многочисленные нарушения в работе "Бирюзовой Катуни" 5
13:18
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе 1
13:05
Владельцы "Марии-Ра" купили долгострой в Новосибирске за 57 миллионов 1
12:52
Алтайские депутаты просят разрешить продажу алкоголя в лесах ради туристов 4
12:36
В России из оборота изъято 19 тонн "молочки" 1
12:20
Защита по делу рубки в парке "Изумрудный" заявляет о сомнительности обвинения 2
12:12
Алтайский край попал в топ регионов Сибири по криминогенности 1
12:03
Ростовские выпускники массово пошли в церковь перед ЕГЭ 4
11:50
Три миллиардера и более пяти тысяч миллионеров живет в Алтайском крае 26
11:36
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба 1
11:21
Два миллиона подписчиков за день: снимки Кинси Волански, выбежавшей в финале ЛЧ 5
11:11
Барнаульский футболист стал чемпионом Армении 1
11:02
Купить костюм "Россия": почему люди стали чаще выбирать патриотические вещи 11
10:53
Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал убийцу 1
10:44
С ЕГЭ выгнали 141 школьника в России 3
10:32
Ветеранов Афганской войны в Барнауле наградят юбилейными медалями 0
10:15
Как прошел концерт рэпера Басты в Барнауле: обзор Instagram 8
09:51
Жителей Алтайского края официально отключили от аналогового телевидения 3
09:42
Минстрой предлагает отменить поквартирные счетчики тепла 27
09:30
Порыв на Потоке в Барнауле спровоцировал пробки 3
09:16
Две улицы перекроют в Барнауле с 3 июня 0
09:07
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета заключенных 1
08:47
На Украине соберут совещание Генштаба из-за видеоролика 1
08:32
Безнадежные не безнадежны: как помогают тем, у кого полностью утрачен зубной ряд 0
08:18
В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов 8
08:04
Появилось видео убийства заступившегося за прохожего спецназовца 12
08:00
"Силапант": как наука помогает сохранить молодость и красоту. Инфографика 0
07:52
"Уходи, пока молодой": бывший учитель о том, почему педагоги уходят из профессии 31
07:36
Налоги. Алтайский край. 2018: инфографика 1
07:19
Геймер или разработчик игр: как в Барнауле получить образование через интернет 1
07:02
В теплые края – без зубов: почему накануне отпуска стоит сходить к стоматологу 0
06:51
Как выбрать велосипед и почему скупой платит дважды: советы эксперта 1
06:32
Неземная Исландия: потрясающие фотографии с высоты птичьего полета 0
06:11
Лето пришло: какая погода ждет жителей Алтайского края 3 июня 0
06:01
Город позавидует: программу по спасению села представили в Алтайском крае 6
23:32
Лоза пристыдил Алсу за "чужой" миллион на благотворительность 4
22:59
Названа дата запуска термоядерного реактора в России 0
21:47
Рубцовчане могут остаться без муниципальных автобусов 4
20:23
Составлен рейтинг самых доступных лифтбеков 0
19:53
Алтайский театр драмы поставит спектакль по 13 рассказам Шукшина 0
19:21
Конопля проросла у здания районных властей в Новосибирске 1
18:50
Гастрономический фестиваль пройдет в Камне-на-Оби 12 июня 0
18:29
Полуголая модель объяснила свой забег в финале ЛЧ 1
17:36
Познера включили в список "Миротворца" 3
17:11
Ученые назвали оптимальное время отдыха для долгой жизни 1
16:35
Макгрегор прокомментировал итог боя Джошуа с Руисом 0
16:06
Когда Троица в 2019 году и как к ней правильно подготовиться 1
16:01
Рейс SSJ-100 из Новосибирска в Екатеринбург задержали на 13 часов 4
15:41
Знаменитую Чемальскую ГЭС реконструируют в Горном Алтае 1
15:28
Барнаульца подозревают в обмане офиса микрозаймов 1
14:57
Опубликовано видео массовой гибели рыбы в новосибирской реке 1
14:27
1107 алтайских семей выбрали каждый месяц получать маткапитал 0
13:59
Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными 5
13:26
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 1
12:37
ФАС запретила президенту НТС заявлять о риске скачка цен на бензин 3
12:10
В России запретили тюнинг авто без разрешения ГИБДД 0
11:40
100 детсадов и школ повреждены взрывами в Дзержинске 4
11:12
Водитель протаранил опору ЛЭП и погиб в Новосибирской области 0
10:48
Горно-Алтайский государственный университет отметил 70-летие 0
10:14
Полицейский погиб в ДТП на трассе в Алтайском крае 4
09:56
ДТП с автомобилем такси произошло в Новосибирске 0
09:13
Олимпийские чемпионы проведут встречи с алтайской молодежью 0
08:41
Биатлонист Елисеев назвал причину пропуска сбора в Белокурихе 1
08:12
Бийский технологический институт отметил 60-летие 0
07:51
Что такое клещевой энцефалит и как его лечить? 2
07:29
Сладкая жизнь: как приготовить горячий шоколад 1
07:12
Алтайский депутат предложил продавать квоты на охоту с аукциона 3
06:48
Люди, у которых день не очень задался 0
06:32
Платить ли ОДН, если купил квартиру в новом доме без счетчика и не живешь там 0
06:14
Фалалей пришел: почему 2 июня нужно прекратить посадку огурцов 1
06:01
Туманы и грозы : прогноз погоды в Алтайском крае на 2 июня 0
23:51
Стало известно, как дочь Алсу потратила выигранный миллион в шоу "Голос. Дети" 4
22:59
Онищенко прокомментировал "пользу" от укусов клещей 3
21:07
Опубликовано видео задержания экс-губернатора Ивановской области 6
20:58
Новое написание русских фамилий на Украине назвали в Госдуме этноцидом 2
19:41
Экс-губернатора Ивановской области подозревают в хищении 700 млн рублей 3
19:27
Схему обмана в автосалонах проверил на себе Роспотребнадзор 3
18:45
От +4 до +24: погода в Алтайском крае на 2 июня 0
18:28
Турнир в память ветерана Великой Отечественной пройдет в алтайском селе 0
18:23
Полицейские помогли двум мужчинам выбраться из горящего авто в Республике Алтай 1
17:52
В результате взрывов на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек 0
17:39
Будет лучший в России: алтайский "Артек" построят на "Бирюзовой Катуни" 16
17:31
Медведев заявил, что у СНГ есть будущее 1
16:32
Песков назвал "Северный поток – 2" серьезной конкуренцией США 0
16:01
Экс-губернатора Ивановской области задержали по делу о коррупции 3
15:42
Четыре человека заразились клещевым энцефалитом в Алтайском крае 0
15:25
Отец забил до смерти дочь-инвалида, чтобы она не мешала играть в планшет 5
14:48
Медики назвали продукт, улучшающий состояние сосудов и сердца 1
14:26
Чемпионаты России и Европы по дзюдо планируется проводить в Алтайском крае 0
14:00
Музыка нас связала: "Радио Дача" в Горно-Алтайске 1
13:55
Житель Алтая ограбил микрофинансовую организацию в Новосибирске 2
13:39
Число уголовных дел о преступлениях в отношении детей снизилось в России 0
12:48
Личная неприязнь: СК назвал мотив главы Раменского района для убийства 3
12:32
Автомобили с 1 июня запретили тюнинговать без разрешения ГИБДД 0
11:52
Виктор Томенко поздравил жителей Алтая с Международным днем защиты детей 0
11:31
МЧС рассказало, как пустые бутылки могут спасти при паводке 0
10:49
Элтон Джон раскритиковал удаление некоторых сцен из фильма "Рокетмен" в России 5
10:32
Эксперты рассказали, с какого возраста детям нужны карманные деньги 0
09:29
Супруга экс-главы Красноярского края заявила о пользе укусов клещей 8
09:04
"Мираторг" подал два иска о защите деловой репутации 5
07:46
144 мужчины ушли в отпуск по уходу за ребенком в Алтайском крае 0
07:19
Ждали второго ребенка более 10 лет: семейные истории со счастливым концом 2
07:03
Конкурс эссе про врачей и медсестер проводят в Алтайском крае 0
06:50
Куда сводить детей в Барнауле 1 июня и не разориться 0
06:44
Правда или миф: алтайский врач о заблуждениях курильщиков 3
06:32
Дети – цветы жизни и источник хорошего настроения: уморительные фото малышей 0
06:14
Завещания, ОСАГО и роуминг: какие законы вступят в силу в июне 2019 года 0
06:01
Край обетованный: как выглядит сейчас барнаульский городской пляж 0
03:54
Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы 1
02:07
Россия расширила санкции против представителей Евросоюза 2
01:14
Экс-сотрудник Пентагона рассказал о программе наблюдений за НЛО 0
00:52
НАСА завершила проверку самого дорогого телескопа мира 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.