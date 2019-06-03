Генпрокуратура РФ выявила у экс-главы Клинского района Московской области Александра Постриганя имущество общей стоимостью 9 млрд рублей, сообщает "Интерфакс".

Речь идет о 1 699 объектах недвижимости, большинство из которых земельные участки, а также четырех автомобилях (их цена 9,4 млн рублей). Все это оценивается в 4,3 млрд рублей. Планируется наложить арест на них и еще на 4,7 млрд рублей как эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества.

Как установлено сотрудниками правоохранительных органов, Постригань, используя должностное положение, участвовал в предпринимательской деятельности сына.

Его привлекли к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий и получении взятки, однако имущество удалось обнаружить не сразу, так как оно было оформлено на подконтрольных лиц.