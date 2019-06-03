Закрытый с 3 июня тоннель под железнодорожными путями, который использовался для проезда между улицами Угольная и Трофимова, могут больше не открыть.

Именно такой ответ дали корреспонденту "Бийского рабочего" работники, установившие посреди тоннеля мощную балку.

Городские власти от участка открестились, заявив, что он находится в ведении РЖД. В компании ситуацию не комментировали.

Ранее от пресс-центра мэрии стало известно, что тоннель закрывают на капитальный ремонт, однако сроки проведения работ не назывались.