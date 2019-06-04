Шарлатаном назвали алтайского блогера, "вылечившего" рак содой

Медики раскритиковали методы лечения рака, которые пропагандирует в сети алтайский пенсионер, сообщает НТВ. Бывший дальнобойщик Владимир Лузай на своем YouTube-канале рассказывает о чудодейственном излечении от онкологического заболевания (рака поджелудочной железы четвертой стадии, – прим. ред.) с помощью соды и перекиси водорода.

За короткий срок на его канал подписалось более 44 тысяч человек. Пенсионер прославился не только благодаря роликам об эффективности "ощелачивания" организма, в его популярных роликах говорится и о других методах "натуропатии", опробованных на себе.

Одна из пациенток онкоцентра Анастасия Сыщенко, которая вошла в ремиссию после операции и химиотерапии, поверила в эффективность ощелачивания и в течение года лечилась по методу алтайского пенсионера, принимая соду. На очередном приеме врачи обнаружили у нее еще и панкреатит.

Онколог Александр Левицкий считает, что описанная методика – шарлатанство, не имеющее ничего общего с эффективными способами лечения рака. Эксперт предположил, что блогер просто пытается обогатиться за счет своих последователей.

Этот факт подтверждается тем, что пенсионер создал благотворительный фонд для перечисления денег на поездки к другим безнадежным больным, исцелившимся по этой методике.