Шарлатаном назвали алтайского блогера, "вылечившего" рак содой

Медики раскритиковали методы лечения рака, которые пропагандирует в сети алтайский пенсионер, сообщает НТВ. Бывший дальнобойщик Владимир Лузай на своем YouTube-канале рассказывает о чудодейственном излечении от онкологического заболевания (рака поджелудочной железы четвертой стадии, – прим. ред.) с помощью соды и перекиси водорода.
За короткий срок на его канал подписалось более 44 тысяч человек. Пенсионер прославился не только благодаря роликам об эффективности "ощелачивания" организма, в его популярных роликах говорится и о других методах "натуропатии", опробованных на себе.
Одна из пациенток онкоцентра Анастасия Сыщенко, которая вошла в ремиссию после операции и химиотерапии, поверила в эффективность ощелачивания и в течение года лечилась по методу алтайского пенсионера, принимая соду. На очередном приеме врачи обнаружили у нее еще и панкреатит.
Онколог Александр Левицкий считает, что описанная методика – шарлатанство, не имеющее ничего общего с эффективными способами лечения рака. Эксперт предположил, что блогер просто пытается обогатиться за счет своих последователей.
Этот факт подтверждается тем, что пенсионер создал благотворительный фонд для перечисления денег на поездки к другим безнадежным больным, исцелившимся по этой методике.
Комментарии
Прелестно. Зато вот это вот не подпадает, как я понимаю, ни под один закон. Это ж не картиночка в И-нете, на которую слетаются оскорбленные и униженные. Тут реальный вред здоровью. Все нормально, пусть "лечит" дальше.
Ах да, этот пенсионер сейчас еще на онколога в суд подаст, за оскорбление. И выиграет.
Случаи самоисцеления известны.
Но они крайне редки.
И далеко не факт, что помогла сода.
Быть может собственный иммунитет победил.
И пропагандировать такие исключительные случаи было бы ошибкой.
P.S. Знакомая болела гепатитом С.
Живет в деревне. Занимается на земле.
Забеременела.
Сделали анализ - нет гепатита, сам прошел.
Она, по аналогии, может открыть ютюб-канал по лечению гепатита работой на земле, или беременностью. Но поможет ли это другим?
Сделали анализ - нет гепатита, сам прошел. рассосался.ага
4.06.2019 12:58
- гость -
Сделали анализ - нет гепатита, сам прошел. рассосался.ага
из википукии: "Считается, что 15-20 % заражённых вирусом гепатита C излечиваются самостоятельно, при помощи собственной иммунной системы. У остальных больных заболевание приобретает хронический характер."
4.06.2019 12:58
- гость -
Та девушка долго лежала в ожоговом, ей было сделано несколько переливаний крови.
Где подцепила гепатит - неизвестно. Предположительно, там.
Ну а беременность активировала иммунитет. Предположительно.
Были предположения что рак - это обычная грибница, проростающая в организме человека
Человек вдохнувший споры грибов, плесени или семенок дерева в лесу имеет вероятность что это в нем внутри прорастет
Сода якобы как раз и убивает плесень
Майор, почитайте немного тематической литературы.
Сбой в ДНК клеток вызывает их бесконечное деление и агрессивный рост. Это свои же клетки, но сумасшедшие. А не грибы. К сожалению
а морда то у лекаря проходимца..видно же прям.денег ему..аха..а совковой лопаткой вдоль хребтины не желает???
и на этого лекаря найдутся дураки приносящие деньги
4.06.2019 13:46
- гость -
и на этого лекаря найдутся дураки приносящие деньги
Когда традиционная медицина оказывается бессильна, больные с надеждой на чудо готовы отдаться любым лекарям, знахарям, клиникам с проходимцами (которые лечат по факту глюкозой и физраствором), согласны на любые опыты в любых клиниках.
Жить охота капец как
Дело лисы Алисы и кота Базилио не умрет никогда...
Рак коровьим навозом лечат. Подробностей применения не знаю.
продам вагон навоза, самовывоз