Среда, 5 Июнь, 10:53

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,16
€ 73,42
Обь
409см +18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Барнаульский депутат-справедливоросс Егор Банщиков добровольно сдал мандат

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Он отказался от статуса депутата после того, как не стал подавать декларацию о доходах
Егор Банщиков / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Егор Банщиков / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Депутат Барнаульской городской думы от партии "Справедливая Россия" Егор Банщиков лишился статуса народного избранника. Такое решение было принято только что на заседании БГД в среду, 5 июня, передает из зала корреспондент портала Amic.ru.

Егор Банщиков – один из трех депутатов от СР в БГД – написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Кроме того, в отношении него поступило представление от прокуратуры по поводу непредставления данных о доходах за 2018 год, как того требует закон.

Так что депутаты приняли однозначное решение – лишить его мандата досрочно. На само заседание он даже не пришел.

По информации Amic.ru, такое решение он принял из-за тянущихся уже несколько месяцев разборок по поводу деклараций еще за 2017 год. Он один из шести депутатов, кто допустил ошибки в данных о доходах, рассмотрение вопроса дошло до суда, но до сих пор не решилось. Напомним, по закону, муниципальные депутаты могут лишиться мандата за непредставление таких данных, а также за неверные данные или сокрытие каких-либо сведений.

Если в данных за 2017 год прокуратура нашла ошибки, то декларацию за 2018 год он даже не стал подавать, конечно, понимая, что лишится мандата.

Так что теперь в БГД из 40 депутатов осталось только 38. Месяцем ранее мандат добровольно сдал единоросс Марат Жумадилов, у которого в декларациях также нашли неточности. Но если на место Жумадилова депутата будут избирать на выборах, то место Банщикова займет кто-то из списка "Справедливой России". Партии предстоит представить кандидатуру нового депутата в ближайшие две недели.

Материалы по теме

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

5.06.2019 10:15
- гость -

"насправедливил"...

0  0
5.06.2019 10:26
- гость -

я бы даже сказал "насправедливороссил". Показательно. Чтобы не показывать сверхдоходы, лучше уйти из депутанов и втихаря грабить людей.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
10:52
Современный бетонный мост соединит Республику Алтай и Белокуриху 0
10:42
Огромную квартиру с кольцевой планировкой продают в Барнауле 0
10:34
РПЦ: условия для визита папы Римского в Москву пока отсутствуют 0
10:15
Жители одного из районов Барнаула пока не получат горячую воду 0
10:04
Дочь Пескова рассказала о пользе голодания для человеческого организма 0
10:01
Фитнес бикини 2019: в горах Алтая будет жарко 0
09:59
"Большая вода" на Алтае: вспоминаем, каким был паводок в 2010 году 0
09:34
Педофилов в России предложили оставить без интернета 4
09:24
Новый госорган по вопросам открытости власти предложили создать в России 4
09:21
Лето в городе N: где в Сибири живет Италия 0
09:10
Барнаульский депутат-справедливоросс Егор Банщиков добровольно сдал мандат 2
09:02
В Майминском районе пройдет концерт алтайского "Ленинграда" 2
08:51
Бийские школьницы поиздевались над сверстницей и заставили ее пить из лужи 16
08:39
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России 15
08:24
Туризм без барьеров: как АТР-проект помог открыть мир людям с инвалидностью 0
08:04
От чего зависит размер пенсии по старости 6
07:45
Вижу возможности для роста: как студентка из Кузбасса приехала работать на Алтай 7
07:22
Как проверить исправность автокондиционера: инфографика 0
07:07
Каким будет урожай огурцов: приметы на 5 июня в День Левона-конопляника 1
06:44
Пляж на дому: фотографии людей, которым все равно, где загорать 1
06:29
Пиковая нагрузка: БГЭС предлагает клиентам активнее использовать онлайн-сервисы 1
06:17
Забирай свое: как получить налоговую льготу 0
06:01
Ура, жара: прогноз погоды в Алтайском крае на 5 июня 0
05:56
Глава Китая назвал Путина самым близким и надежным другом 7
04:16
Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб и попал в больницу 4
03:36
Лавров назвал один из приоритетов внешней политики России 0
02:58
Матвиенко заявила о наступлении на все, что связано с Россией 4
01:27
Медики выяснили, почему эволюция не превратила людей в диабетиков 0
00:59
Ученые раскрыли рецепт приготовления древнейшего пива на Земле 0
23:57
Тайгу вырубают в Алтайском крае под видом борьбы с насекомыми 9
23:27
Россиянин пытался зарезать человека в центре столицы Норвегии 0
23:07
Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Россией 3
22:51
Сарик Андреасян поддержал блогера BadComedian 0
22:29
Алтайский рецидивист получил 15 лет за убийство экс-супруги табуретом 1
22:17
Юлию Началову потребовали причислить к лику святых 5
21:57
"Надо посмотреть": Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске 0
21:37
Сборщики ягод на Алтае избили сельчан и попытались угнать автомобиль 2
21:19
АлтГУ занял 50-е место в рейтинге лучших вузов России по версии RAEX 0
20:58
Опубликовано видео с места убийства директора ТЦ в Подмосковье 0
20:45
Галкин рассказал, как после беседы с Масляковым его перестали звать в жюри КВН 0
20:32
Люди с шизофренией есть среди ближайшего окружения 20% россиян 2
19:49
Власти Екатеринбурга отказали в проведении пикета против храма на месте сквера 0
19:12
АЗС "Роснефть" оцепили в Барнауле из-за подозрительного "чемодана" 3
18:58
Медведев утвердил госпрограмму по развитию села до 2025 года за 2,3 трлн рублей 0
18:02
Истории АТР: почему девушек-волонтеров стали называть "волонкисы" 1
17:58
Самые высокооплачиваемые сферы труда назвал Росстат 1
17:40
Резидентов в Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор ищут на Алтае 0
17:28
Дело о краже моста возбудили в Мурманской области 0
17:04
Мария Бутина должна своим адвокатам 43 млн рублей 9
16:54
Рубцовчанин снялся в новом клипе Ольги Бузовой 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.