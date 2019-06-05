Депутат Барнаульской городской думы от партии "Справедливая Россия" Егор Банщиков лишился статуса народного избранника. Такое решение было принято только что на заседании БГД в среду, 5 июня, передает из зала корреспондент портала Amic.ru.

Егор Банщиков – один из трех депутатов от СР в БГД – написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Кроме того, в отношении него поступило представление от прокуратуры по поводу непредставления данных о доходах за 2018 год, как того требует закон.

Так что депутаты приняли однозначное решение – лишить его мандата досрочно. На само заседание он даже не пришел.

По информации Amic.ru, такое решение он принял из-за тянущихся уже несколько месяцев разборок по поводу деклараций еще за 2017 год. Он один из шести депутатов, кто допустил ошибки в данных о доходах, рассмотрение вопроса дошло до суда, но до сих пор не решилось. Напомним, по закону, муниципальные депутаты могут лишиться мандата за непредставление таких данных, а также за неверные данные или сокрытие каких-либо сведений.

Если в данных за 2017 год прокуратура нашла ошибки, то декларацию за 2018 год он даже не стал подавать, конечно, понимая, что лишится мандата.

Так что теперь в БГД из 40 депутатов осталось только 38. Месяцем ранее мандат добровольно сдал единоросс Марат Жумадилов, у которого в декларациях также нашли неточности. Но если на место Жумадилова депутата будут избирать на выборах, то место Банщикова займет кто-то из списка "Справедливой России". Партии предстоит представить кандидатуру нового депутата в ближайшие две недели.