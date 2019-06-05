Совет по правам человека выявил десятки жалоб в Алтайском крае

Делегация Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека работает в Алтайском крае с 2 по 6 июня. В составе делегации работают председатель Совета Михаил Федотов и члены СПЧ Евгений Бобров, Андрей Бабушкин, Татьяна Марголина, Константин Михайлов и Сергей Цыпленков.

4 июня члены Совета провели рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, а затем обсудили актуальные проблемы развития гражданского общества и зашиты прав человека в регионе на совещании с участием главы региона, руководителей краевых органов власти, экспертов, представителей общественных и правозащитных организаций.

Правозащитники решили посетить детские, социальные и медицинские учреждения, образовательные организации, места принудительного содержания граждан, осмотреть ветхое и аварийное жилье, места возможных экологических нарушений. Кроме того, в программе значатся традиционные встречи с гражданскими активистами и представителями органов власти.

Кроме того, глава СПЧ Михаил Федотов и член совета Андрей Бабушкин проверили условия содержания граждан в СИЗО-1. Сергей Цыпленков совместно с Михаилом Крейндлиным и Алексеем Ярошенко осмотрели места рубки деревьев в Мамонтовском и Кулундинском заказниках. Евгений Бобров проинспектировал ветхое жилье и новостройки, в которых выделены квартиры для переселенцев из аварийного фонда. Татьяна Марголина посетила детские, социальные и медицинские учреждения в Барнауле (детская больница, детский дом, центр СПИД, психоневрологический интернат, дом престарелых).

Член СПЧ Татьяна Марголина совместно с министром образования и науки Алтайского края Максимом Костенко провела круглый стол по вопросам развития медиации. В ходе мероприятия рассматривались примеры работы службы медиации и примирения в общих образовательных школах, лицеях и гимназиях. Кроме того, правозащитница посетила лицей № 3, школу № 53 и барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 3.

Член Совета Константин Михайлов совместно с представителями Минстроя России, правительства, прокуратуры Алтайского края и администрации г. Барнаула осмотрел городские объекты архитектурного наследия: усадьбу Михайлова, аптеку Крюгера, комплекс Сереброплавильного завода, дом Шадриных (Красноармейский проспект), дом Лесневского (Ползунова, 56) и другие.

В целом было выявлено несколько десятков нарушений.