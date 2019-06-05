ЦБ: цены на ремонт по ОСАГО будут обновляться каждые три месяца

Центробанк подготовил проект новой редакции единой методики определения размера расходов на ремонт автомобиля по договору ОСАГО, передает ТАСС со ссылкой на регулятор.
Теперь для каждого субъекта РФ справочники цен на запчасти и работы, используемые для расчета стоимости ремонта и денежной выплаты, будут обновляться один раз в три месяца, а не раз в полгода.
"В частности, предполагается, что справочники будут формироваться отдельно для каждого субъекта Российской Федерации и актуализироваться раз в три месяца. "Перед каждой публикацией новой версии справочников профессиональное объединение страховщиков [Российский союз автостраховщиков] должно будет разместить ее на сайте и собрать замечания экспертов", — отметили в ЦБ.
В документе также конкретизированы источники получения информации о стоимости запасных частей, скорректирован и более четко прописан порядок определения финальной цены, которая должна попасть в справочник.
Кроме того, в отдельных случаях эксперту-технику предоставляется возможность самостоятельно провести изучение формирования стоимости запчасти.
Также устанавливается порядок определения размера утраты товарной стоимости транспортного средства в результате повреждения и последующего ремонта.
ЦБ отмечает, что новая редакция методики направлена "на повышение прозрачности формирования стоимостных справочников и исключение неоднозначных формулировок, которые ранее вызывали большое количество разногласий в экспертном и страховом сообществе".
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