Бывший заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко задержан сотрудниками ФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий, сообщил ИА "Амител" источник в правоохранительных органах.
В ближайшее время, по словам источника, в отношении чиновника будет возбуждено уголовное дело. В настоящий момент в рамках расследования собираются доказательства, которые лягут в основу обвинения. Информация о том, где и в каком статусе после задержания находится экс-заместитель главы города – не оглашается.
Напомним, 6 июня Сергей Дугин освободил Алексеенко от занимаемой должности заместителя главы города. При этом в пресс-центре мэрии сообщили, что официальной информацией об уголовном преследовании в отношении Александра Алексеенко администрация не располагает.
Комментарии
Неужели,это правда?
Американской шоу раньше было: "NEXT" Кто следующий?
посадют не посадют вопрос риторический , а за яички взяли холодной рукой. Это должны прочувствовать все взяточники на собственной шкуре
Не делают выводы. жадность губит ...........
Следующий тот, на кого Алексеенко сейчас даёт показания чтобы сократить себе срок и облегчить статью УК.
6.06.2019 15:58
- гость -
Не делают выводы. жадность губит ...........
Это точно, мультфильм "Золотая антилопа" , 1954 года.
Следующий тот, на кого Алексеенко сейчас даёт показания чтобы сократить себе срок и облегчить статью УК.
Сказал как отрезал, ни отнять ни прибавить