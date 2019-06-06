В связи с учащающимися случаями взлома аккаунтов Роскачество подготовило рекомендации по составлению безопасного и надежного пароля, который крайне трудно будет взломать.

Для начала следует запомнить самые распространение ошибки при подборе:

1. Пароль короче 8 символов.

2. Пароль состоит только из букв или цифр.

3. Пароль содержит какую-либо личную информацию: фамилию или имя (как свое, так и родственников), дату рождения, свой "ник" или часть адреса электронной почты.

4. Пароль состоит из простых слов или набора символов, которые можно легко подобрать: qwerty, 1234567, password, 1q2w3e4r5t6y и подобные.

5. Пароль содержит название сервиса, на котором вы зарегистрированы.

Также необходимо, чтобы на разных сервисах были различные пароли. В противном случае злоумышленник может узнать пароль одного из них, получив доступ и ко всем остальным "защищенным" этим набором символов ресурсов.

Составленный пароль должен удовлетворять всем трем следующим требованиям:

1. Состоит из восьми и более символов.

2. Содержит заглавные и строчные буквы с добавлением цифр и специальных символов (тире, вопросительный знак и пр.). Например, A@hj2,3-2Kl:8#.

3. Не связан с вашими персональными данными.

Как же тогда создать надежный пароль и запомнить его?

"Вспомните слова своей любимой песни, которую вы знаете наизусть, и запишите первые буквы одного из куплетов или припева. Замените буквы ударных слов на заглавные и добавьте несколько произвольных цифр. Сложный пароль готов! Аналогичным образом можно поступить с любимыми стихами или цитатами.

Чтобы запомнить пароль, первое время не пользуетесь автоматическим входом (галочка "запомнить пароль") и не сохраняйте его в браузере. Когда вы введете пароль пару десятков раз, ваши пальцы его запомнят, и тогда можно будет включить опцию "запомнить пароль", – рекомендуют эксперты Роскачества.

Есть и другой способ – воспользоваться программой генерации паролей. Она встроена в некоторые антивирусы и браузеры. Она самостоятельно генерирует пароль и подставляет его, когда есть такая необходимость.

Однако Роскачество находит один недостаток такого способа: пароли хранятся на стороннем сервисе, а значит, возможна утечка.

"Роскачество рекомендует использовать двухфакторную аутентификацию – привязку по номеру телефона в качестве дополнительного и эффективного способа защиты учетных записей. В этом случае, даже имея пароль жертвы, злоумышленник не сможет войти в аккаунт без доступа к мобильному телефону", – посоветовал замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

Еще нужно помнить, что для лучшей надежности желательно менять пароль хотя бы раз в полгода и никому не называть их.