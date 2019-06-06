Министр экономичного развития РФ Максим Орешкин заявил об угрозе рецессии в экономике России, сообщает ТАСС.
По его словам, темпы роста экономики могут упасть уже через два года из-за "перекоса в сфере потребительского кредитования".
"Сейчас я считаю, что у нас перекос произошел в сфере потребительского кредитования, – озвучил свой прогноз Орешкин. – Можно говорить о том, что наибольший риск рецессии в России в ближайшие годы обусловлен проблемами в сфере потребительского кредитования".
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