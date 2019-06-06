Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов составил новое завещание, сообщает Рен ТВ.
Он его подписал прямо в НИИ им. Склифосовского, где он находится после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб вместо сока.
Элитную недвижимость в доме с девятью комнатами общей площадью 220 квадратных метров продюсер оставляет своему сыну – Бари-младшему. Ему же достанутся еще две квартиры в том же доме, площадь которых составляет по 100 квадратных метров.
Жене Лидии Николаевне Федосеевой-Шукшиной завещаны акции на сумму около 2 млн долларов и земельный участок в Подмосковье (оценивается в 500 тысяч долларов).
Правообладателями группы "На-на" он назначает ее участников Вячеслава Жеребкина и Владимира Политова. Им перейдут авторские права на творческое наследие, а также произведения и названия группы.
Состояние Алибасова оценивается более чем в 10 миллионов долларов. Помимо этого, он обладает исключительными авторскими правами на творчество группы "На-На" и ряд других собственных произведений.
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