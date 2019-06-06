Правительство Алтайского края и Сибирская генерирующая компания подписали Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве до 2024 года, сообщает пресс-служба региона.
Под документом подписи поставили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор СГК Степан Солженицын.
Подписание состоялось в четверг, 6 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума.
Соглашение направлено на совместную реализацию проектов и программ по развитию энергетической отрасли региона, привлечение инвестиций в экономику края.
Согласно новому соглашению, СГК активно включается в процесс модернизации систем теплоснабжения городов края, в том числе Барнаула, Бийска и Ярового.
Так, в ЖКХ Барнаула в ближайшие 10 лет СГК планирует вложить порядка шести миллиардов рублей. Из них 4,2 миллиарда направят на перекладку и строительство тепловых сетей, ремонт и реконструкцию центральных тепловых пунктов. Еще 1,8 миллиарда рублей планируется вложить на повышение эффективности малых котельных.
"Вложений нужно очень много и прямо сейчас, потому что инфраструктура ветхая. Алтайский край является первопроходцем, который реально доказывает всей Российской Федерации, что механизм привлечения этих инвестиций возможен, нужно только иметь долгосрочный подход, долгосрочный тариф", – заявил Степан Солженицын.
Виктор Томенко заявил, что правительство региона во главу угла ставит баланс надежности теплоснабжения и социальной приемлемости решений.
"Самое важное то, что мы, попробовав новые методы ценообразования, метод альтернативной котельной, отнесения к ценовой зоне третьего по числу жителей города – почти 150-тысячного Рубцовска, поняли, что эта модель работает эффективно. Мы сделаем следующий шаг: будем оформлять решение по отнесению к ценовой зоне столицы Алтайского края – города Барнаула, крупного центра с численностью жителей почти 700 тысяч человек", – подчеркнул губернатор.
Комментарии