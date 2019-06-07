Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров на своем канале в социальной сети объявил о том, что на месяц отказывается от приема пищи, сообщает ТАСС.
"В мае я ограничил свой рацион рыбой и морепродуктами. В этом месяце я попробую нечто более радикальное и полностью откажусь от еды. Последние шесть дней я только пил воду и чувствую себя прекрасно", — объявил Дуров.
Он выразил уверенность, что такая методика "улучшает ясность мышления". По его словам, это ему должно помочь придумать новые крутые идеи для Telegram.
Стоит отметить, что еще раньше Дуров отказался от глютена, молочных продуктов, фруктозы и яиц. Кроме того, он улучшает силу воли, плавая в ледяной воде.
Комментарии