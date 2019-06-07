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Томенко учредил на Алтае премию для фермеров

, ИА "Амител"
В год её будут получать до трех аграриев, размер премии - 125 тысяч рублей
Фото: kavkazplus.com

Фото: kavkazplus.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко учредил премию "За верность профессии" имени Александра Гукова, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Премия губернатора имени Александра Васильевича Гукова будет присуждаться фермерам, индивидуальным предпринимателям аграрного профиля, руководителям хозяйств других форм собственности. Основанием для номинирования станут высокие результаты в сельхозпроизводстве и значительный вклад в социальное развитие села. Кроме того, лауреатами премии могут стать ветераны, которые в период трудовой деятельности были руководителями хозяйств", — сообщили в пресс-службе.

В год премию в 125 тысяч рублей будут получать до трех аграриев.

Напомним, известный фермер, депутат Алтайского краевого Заксобрания Александр Гуков скончался 8 марта 2019 года на 72 году жизни. Губернатор Виктор Томенко предложил учредить такую премию на встрече с фермерами региона.

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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