Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения ОАО "Нафтан" выразил сомнения по поводу адекватности суммы, которую должны выплатить белорусской компании за поставку некондиционной нефти.
В частности, его взволновали сообщения СМИ, в которых говорится о том, что некоторые европейские партнеры требуют за это от российского поставщика до 800 млн долларов, в то время как белорусам обещают только 20 млн долларов.
"Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну что там, белорусы, – они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят 800 млн долларов ущерба, а мы больше всех пострадали, но 20 млн долларов", – цитирует слова Лукашенко БЕЛТА.
Он посоветовал гендиректору "Нафтана" Александру Демидову постараться извлечь максимальную выгоду из компенсации.
"Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать", – подчеркнул белорусский лидер.
Первыми о некачественной нефти в середине апреля сообщили белорусские компании. В "Транснефти" признали повышенное содержание хлоридов в сырье и заявили о принятии мер для скорейшего решения проблемы.
Транзит в Европу был приостановлен 24 апреля. Позже стало известно, что источник загрязнения был обнаружен на участке Самара – Унеча. Было возбуждено уголовное дело. С 2 мая по "Дружбе" снова поставляется качественная нефть.
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