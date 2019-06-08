11-летняя девочка забеременела от отца подруги в Подмосковье

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что в изнасиловании 11-летней девочки в подмосковном Лыткарино подозревается отец ее подруги, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Отмечается, что о беременности 11-летней девочки стало известно во время осмотра в женской консультации. "В настоящее время по подозрению в насильственных действиях сексуального характера задержан отец подруги девочки", — сказала Мишонова.
Она подчеркнула, что у девочки полная семья, которая не попадала в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что был арестован подозреваемый в изнасиловании 11-летней школьницы. Обвинение 46-летнему мужчине предъявили по статье "насильственные действия сексуального характера".
По данным СМИ, девочка была с особенностями — она страдает "легкой формой умственной отсталости". Мужчина — гражданин Узбекистана — жил по соседству с семьей.
Врачи установили 21-22 неделю беременности. Мать заметила растущий живот девочки и отвела ее к гинекологу. Та призналась, что летом 2018 года она вступила в половой контакт с отцом своей сверстницы, при этом последний раз это произошло в начале 2019 года. Мужчина также регулярно избивал свою родную дочь, и обе девочки молчали о происходящем с ними. 6 июня мать написала заявление в полицию и сообщила следователям, что ранее не знала об отношениях дочери со взрослым мужчиной.
Комментарии
чё та тут не так